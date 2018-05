Tukumā aizvadītas šķēpmešanas sacensības /FOTO/

5. maijā Tukuma sporta skolas stadionā risinājās Tukuma Vieglatlētikas kluba T. Krūmiņa balvu izcīņas 21. sacensības, kurās piedalījās 105 šķēpmetēji no visas Latvijas. Tālākais šķēpmetējs ceļu uz Tukumu bija mērojis no Jēkabpils. Kupls dalībnieku skaits startēja no Talsiem – no Mārča Štrobindera ŠK un, protams, tradicionāli daudz sportisti bija no Kandavas.

Vairāki šķēpmetēji sacensībās iepriecināja, sasniedzot lieliskus sezonas rezultātus. Augstvērtīgāko rezultātu – 68.78 m – uzrādīja Talsu sporta skolas talantīgais šķēpmetējs Krišjānis Suntažs, kurš par 8 metriem laboja 17 gadus veco sacensību rekordu junioriem. To (60.26 m) 2001. gadā sasniedza irlavnieks Arvis Lobodinskis.

Vairāk lasies otrdienas, 8. maija, laikraksta numurā. ŠEIT.