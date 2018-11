Sieviešu hokejs Tukumā

3. un 4. novembrī Tukuma ledus hallē norisinājās 2018./2019. gada Latvijas sieviešu hokeja čempionāta pirmais posms. Diemžēl šajās sacensībās nestartēja vietējās komandas, bet tik un tā aizgājām paskatīties, kā tad meitenes uzvedas uz ledus. Sacensībās startēja četras komandas: SHK «Laima», L&L, SHK «Pārdaugava/Lauvas» no Latvijas un «Hockey Girls» no Lietuvas. Atšķirībā no citu sezonu čempionātiem, šis tiks aizvadīts trīs sabraukumu veidā, katrā izspēlējot pilnu spēļu apli (katra komanda tiekas ar katru pretinieci). Čempiones tiks noteiktas, ņemot vērā sabraukumu rezultātu kopvērtējumu.

Pirmajā spēlē, kurā tikās latvietes pret lietuvietēm bija manāms mūsu tautiešu pārākums, jo spēle noslēdzās ar šādu rezultātu 16:1. Pēc tam sekoja mazliet spraigāka spēle, bet tāpat – vienas komandas pārspēks bija uzskatāms un SHK «Pārdaugava/Lauvas» pieveica «L&L/JLSS» ar rezultātu 5:0. Savukārt sestdienas vakarā spēle risinājās gandrīz tikai vienā laukuma pusē – SHK «Laima» uzvarēja «L&L/JLSS» ar rezultātu 9:0.

Nākamajā dienā komandu spēku samēri bija tieši tādi paši. Spēlē starp «L&L/JLSS» un «Hockey Girls» uzvaru izcīnīja latvietes – 8:3. Pēc tam sekoja spēle, kurā SHK «Laima» pārspēja «Hockey Girls» ar rezultāti 19 pret 0. Spēle starp SHK «Laima» un «Pārdaugava/Lauvas» bija jau nedaudz spraigāka. Bija grūstīšanās un bija jūtams, ka abas no komandām ir gatavas uzvarēt. Ne velti spēles pamatlaiks noslēdzās ar neizšķirtu, un tika papildlaikā uzvaru izcīnīja «Pārdaugava/Lauvas», rezultāts – 2:1.