Peld, skrien un minas Melnezerā

Trešdien, 17. jūlijā, Melnezera apkaimē norisinājās otrais šīs sezonas krostriatlona posms Engures novada čempionāta ietvaros. Dalībnieku skaits diezgan prāvs, vismaz no kungu puses – 17, un viena rūdīta dāma. Distances garums šoreiz bija 120 m peldus, 9 km ar riteni un 2 km skrienot. Pirmo trīs vietu rezultāti kungiem blīvi, trešajai vietai no pirmās atpaliekot tikai par 1.6 minūtēm, to ieguva Vladimirs Judins, kas maršrutu veica 41:02 minūtēs, savukārt 2. – Artūrs Rudenko ar rezultātu 39:59 minūtes, bet godpilno 1. vietu kā visātrākais trasē (39:42) izcīnīja Tālis Liepiņš. Un dāmām, startējot lepnā vientulībā, pirmā vieta ar ļoti labu rezultātu – 42:48 – Dacei Almanei.