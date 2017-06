Latvijas speciālā olimpiāde Tukumā

Maija izskaņā Tukuma Sporta skolas stadionā Lauktehnikā jau otro gadu norisinājās Latvijas speciālā olimpiāde, vienkopus pulcējot teju 300 skolēnu no 23 skolām. Kā stāstīja galvenais sacensību tiesnesis, Dzirciema internātpamatskolas sporta skolotājs Harijs Gulbis, – tā varētu būt aptuveni puse no visām Latvijā esošajām skolām: “Parasti šāda olimpiādi iepriekš norisinājusies divas dienas Palsmanē, Smiltenes novadā, taču tad dalībnieku bijis mazāk, jo tādējādi sanāk dārgākas izmaksas – jāmaksā par gulēšanu, ēšanu u. tml. Tad parasti piedalījās ap padsmit skolu. Tāpēc nu var teikt, ka esam paaugušies, jo pērn Tukumā startēja bērni no 21 skolas, šogad – jau no 23.”

Olimpiādē dalībnieki sacentās tāllēkšanā, augstlēkšanā, bumbiņas mešanā un vairākās skriešanas disciplīnās. Skolēni startēja trīs vecuma grupās: no 8 līdz 12 gadiem, no 13 līdz 15 gadu vecumam un vecumā virs 16 gadiem.

