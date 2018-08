Jauniešiem uzvara speciālajā olimpiādē un pirmā pieredze pasaules čempionātā

No 16. līdz 19. jūlijam Latvijas komanda startēja speciālajā olimpiādē, kas ik gadu norisinās Gēteborgā, Zviedrijā, un šoreiz pulcēja 25 komandas no 11 valstīm (kopumā turnīrā «Gotijas kauss» piedalījās 1731 komanda no 78 valstīm, izspēlējot 4424 spēles). Un mūsu valsts komanda mājās atgriezās ar uzvaru! Un to palīdzēja kaldināt mūsu novadnieki – brāļi Madars un Roberts Šteinbergi, kā arī izlases galvenais treneris Harijs Gulbis, kas pārstāv arī Dzirciema pamatskolu.

Uzvar ceturto gadu pēc kārtas

Kā stāsta treneris, Zviedrijā Latvijas komanda atgriezās jau sesto gadu pēc kārtas, un šī bija ceturtā reize, kad izdevies kāpt tieši uz pjedestāla augstākā pakāpiena (vēl komanda var lepoties arī ar vienu bronzas medaļu). Bez jau minētajiem mūspuses jauniešiem, komandas sastāvā spēlēja: Nauris Dzintars un Armands Baloži (Speciālais sporta centrs), Raitis Vīnšteins un Mikus Cabulis (Pelču SIPS-attīstības centrs), Sentis Krūmiņš, Damars Ratenieks un Edmunds Ratenieks (Upesgrīvas internātpamatskola).

Jauna pieredze pasaules čempionātā

Bet pavisam jauna pieredze – starts Pasaules čempionātā futbolā, kas norisinājās pagājušās nedēļas nogalē – 28. un 29. jūlijā, Polijas galvaspilsētā Varšavā. Šajās sacensībās kopā tika pulcēti jaunieši, kas dzīvo ārpus ģimenes aprūpē (bērnunamos, audžuģimenē, aizbildniecībā). Latvijas komandu pievienoties čempionātam aicināja Polija vēstniecība Latvijā, kas arī noorganizējusi mūsu sportistu nokļūšanu sacensībās. Čempionātā startēja komandas no 28 valstīm un, kas interesanti, ne tikai no Eiropas Savienības. Jauno futbolistu pārstāvniecība bijusi arī, piemēram, no Vjetnamas, Palestīnas. Uzvaras laukus plūca – Ukraina.

Būs atbalsts, būs – panākumi

Kopumā, kā secinājis H. Gulbis, līmenis šajā sacensībās bijis ļoti augsts un komandas – nopietni, regulāri trenējušās. Tādēļ Latvijas komandai, kas nokomplektēta vien īsi pirms sacensībām, gājis grūti – uzvarēta viena spēle no sešām, iespējot uzveikt kaimiņus igauņus. Pasaules čempionātā startēja: Madars Šteinbergs un Uldis Krūmiņš no Dzirciema, Valentīns Jaucis un Jānis Bruckis, kas pārstāvēja Irlavu, un divi jaunieši no Gulbenes – Leons Putnanovs un Ričards Krēsliņš. Lai vai kā – pirmā pieredze gūta un, ja būs atbalsts (tai skaitā, piemēram, treniņnometnēm vasarā) – šis nebūs pēdējais starts pasaules čempionātā, kā arī citās sacensībās.