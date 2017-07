Jau trešo reizi Tukumā tiek izspēlēts Vasaras kauss kērlingā

No 21. līdz 23. jūlijam Tukuma ledus hallē pulcējās ap 100 kērlingistu no Latvijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas un Dānijas. Kopskaitā 24 komandas tika sadalītas trīs grupās – Zelta, Sudraba un Bronzas, kurās tad arī tika noteikti uzvarētāji. Un tā, Zelta grupā uzvaras laurus plūca komanda «Junkers Bosch» no Latvijas (Kārlis Smilga, Artis Zentelis, Jānis Klive un Didzis Pētersons), 2. – «CC Rīga», 3. – «NEO» no Baltkrievijas; Sudraba grupā 1. – «Plans B» no Latvijas (Ritvars Gulbis, Sabīne Jeske, Edgars Supe un Kristīne Landmesere), 2. – «Ventspils», 3. – Dānijas, Vācijas un Latvijas apvienotā komanda «Team Smurf»; Bronzas grupā 1. – «Team B» (Ieva Bērziņa, Una Ģērmane, Rasa Lubarte, Evija Dompalma-Linuža), 2. – «Berz; 3. – «CC Rudzīšu». Jāpiebilst, ka vienīgie novadnieki bija apvienojušies komandā «Versija» (jaunpilnieki Jānis, Andris, Elga un Agnese Bremaņi), startējot Bronzas grupā ieņēma 7. vietu.

