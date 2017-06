Izcīnīti Jāņa Lutera piemiņas kausi

Svētdien, 25. jūnijā, Irlavas sporta namā uz Jāņa Lutera piemiņas ceļojošā kausa 8. izcīņu novusa vienspēlēm bija sabraukuši 35 dalībnieki no Tukuma, Jaunpils, Tērvetes, Auces, Jelgavas, Zebrenes, Kandavas, Cēres, Gardenes, Irlavas, Engures, Dobeles un Saldus, lai aizvestu mājās kādu no kausiem vai arī, lai iegūtu kādu no daudzajām nominācijām un “mierinājuma” balvām. Sabraukušo dalībnieku pulkā uz kausa izcīņu pretendēja arī trīs daiļā dzimuma pārstāves no Tukuma un Zebrenes. Uzticīgi tradīcijai, ar visu sabraukušo dalībnieku vienbalsīgu atbalstu, atbilstoši Jāņu dienai ar ozollapu vainagiem, sieru un alus kausiem tika sumināti trīs Jāņi – Jānis Pērkons no Jelgavas, Jānis Loķis no Tukuma un Jānis Ķiņķeris no Jaunpils. Bet pēc 11 stundu spraigi draudzīgām cīņām turnīra vadība varēja paziņot visus laureātus, kausu saņēmējus un nomināciju, balvu ieguvējus.

