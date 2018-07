Irlavā aizvadīts velokrosa 2. posms/FOTO/

5. jūlija vakarā Irlavā pie sporta nama atkal pulcējās lieli un mazi velobraucēji. Šoreiz dalībnieku kopskaits velokrosa otrajā kārtā bija 93. Nu nekādi nesanāk to simtu sasniegt, bet tas jau nav mūsu lielais mērķis. Tie, kas grib un var atlicināt laiku aktīvām sportiskām nodarbēm darbadienu vakaros, tie ir klāt. Kā jau ierasts, tad, protams, atkal kuplākais dalībnieku skaits ir jaunākajās grupās. Lielie laikam – ja nevar uzvarēt, tad kautrējas piedalīties. Nekas, gan jau pāries… Masu skrējienos arī piedalās tūkstoši, bet uzvarētājs ir tikai viens. Galvenais ir izvirzīt katram savu mazo mērķīti un to klusi realizēt. Kur nu vēl pozitīvās emocijas no sacensību atmosfēras un iespēja satikt draugus!

2-4 gadu vecuma grupā ar balansa riteņiem piedalījās 14 dalībnieki un 1. vietu ieguva Melisa Ērenfrīde, 2.– Renārs Niks Kalniņš, 3.– Ance Muižniece.

Savukārt tajā paša vecuma grupā tikai ar ķēdes piedziņu 7 dalībnieku konkurencē 1. vietu dalīja Oskars Važa un Arnolds Stepāns, 3. – Artis Laugals.

5-6 gadu vecuma grupā 15 dalībnieku konkurencē no zēniem 1. vietu ieguva Miķelis Trubiņš, 2.– Martins Svabadnieks, 3.– Emīls Upīts. Bet no meitenēm ātrākā bija Elizabete Muižniece, 2. vietā palika Dārta Popluga, 3. – Ieva Šaripo.

7-8 gadu vecuma grupā 17 dalībnieku konkurencē no zēniem 1. vietu ieguva Ralfs Zīvers, 2. – Kristaps Laugals, 3.– Ģirts Vītolnieks. Savukārt no meitenēm pirmā finišu sasniedza Ketija Ozola, 2.– Marta Celma, 3.– Dārta Šenhofa.

9-10 gadu vecuma grupā piedalījās 18 dalībnieki. No zēniem ātrākais bija Everts Biters, 2. vietā palika Endijs Kauliņš un 3.– Ritvars Ķimenis. Savukārt meiteņu konkurencē 1. vietu ieguva Elīza Eikena, 2.– Annija Rasnača, 3.– Santa Šaripo.

11-12 gadu vecuma grupā 5 dalībnieku konkurencē no zēniem labākais bija Mārcis Upīts, 2. vietā atstājot Renardu Ūdri, 3. – Mareku Utkinu. Bet no meitenēm labākās bija Elija Evelīna Komisarova un Lāsma Ķimene.

13-15 gadu vecuma grupā 5 dalībnieku konkurencē 1. vietu ieguva Sandis Riekstiņš, 2.– Mārtiņš Eikens, 3.– Kristaps Komisarovs. Savukārt no meitenēm labākās bija Samanta Šmite un Evelīna Stepāne.

16-29 gadu vecuma grupā 7 dalībnieku konkurencē no vīriešiem labākais bija Nauris Zonbergs, 2. vietā atstājot Kristapu Eikenu, 3. – Ernests Finkss.

Bet no sievietēm 1. vietu ieguva Zane Helviga, 2. vietā palika Inga Kauliņa un 3.– Kristīne Sila. 30+ vecuma grupā 6 dalībnieku konkurencē 1. vietu ieguva Ansis Mēžulis, 2.– Juris Karlsons, 3.– Madars Breide.

Noslēdzošais sacensību posms – 2. augustā, kad tiks noskaidroti arī kopvērtējuma uzvarētāji.