«Futbola diena» Tukumā vieno 500 bērnus /FOTO/

17. maijā Tukumā, Pauzera pļavas mākslīgajā futbola laukumā notika nu jau par tradīciju kļuvusī «Futbola diena», kuru organizē futbola klubs «Tukums-2000/Tukuma sporta skola». Futbola priekus izbaudīja vairāk nekā 500 bērnu. Futbola aktivitātēs piedalījās pirmsskolas vecuma bērni no Džūkstes pamatskolas, Smārdes pamatskolas, Sēmes sākumskolas, Pūres pamatskolas, Tukuma 3. pamatskolas, Tumes vidusskolas, kā arī no pirmsskolas izglītības iestādēm – «Vālodzīte», «Lotte», «Pienenīte» (Slampes), «Taurenītis», «Ķipars», «Pasaciņa», «Zemenīte» (Pūre), «Pepija», «Cīrulītis» (Irlava), «Karlsons», Jaunsātiem, kā arī bija atbraukuši bērni no kaimiņu novada – Lapmežciema.

