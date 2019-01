Ceturtajā starpnovadu ceļojošā kausa izcīņā novusā Tukums/Irlava pret Engure/Lapmežciems 

26. decembrī Irlavas sporta klubs uzņēma Normunda Velpa un Ivara Štāla vadīto Engures/Lapmežciema novusistu komandu desmit vīru un divu dāmu sastāvā (kopā 12 spēlētāji). Irlavas/Tukuma komandai arī desmit kungi un divas dāmas, kas bija gatavi piedalīties nu jau ceturtajā raundā, kurā tika izcīnīts starpnovadu ceļojošais kauss. Nelielajā uzrunas daļā mājinieku komandas kapteinis Dainis Ozols engurniekiem nodeva visu labu vēlējumus, apsveica abas komandas ar jaundibināto pasākumu, jo tas veicina ne tikai sadraudzību, bet arī sportisko izaugsmi.

Komandas izspēlēja sešu setu partijas 12 kārtās pēc riņķa sistēmas ar iespēju ikvienam dalībniekam izcīnīt 24 punktus; komandai – maksimāli 288 punktus. Pēc astoņu stundu savstarpējām cīņām dalībnieki savām komandām un katrs sev individuāli izcīnīja punktus un vietas. Engurnieku komandā visvairāk punktu un 1. vietu ieguva Arvis Kalnpurs (17 punkti); 2. – Jānis Zāģeris ar 17 punktiem; 3. – Aldis Egle ar 14 punktiem; 4. – Ivars Štāls ar 13 punktiem; 5. – Normunds Velps ar 12 punktiem; 6. – Valentīns Losevs ar 11 punktiem; 7. – Gatis Kalnpurs ar 11 punktiem; 8. – Aldonis Auseklis ar 8 punktiem; 9. – Andris Sils ar 6 punktiem; 10. – Ieva Oborenko 6 punktiem; 11. – Toms Bogatijs ar 6 punktiem; 12 . – Ilze France ar 5 punktiem. Kopā engurnieki ieguva 126 punktus. Tukumnieku komandā 1. vietu izcīnīja Jānis Loķis ar 21 punktu; 2. – Raimonds Ratnieks ar 19 punktiem; 3. – Uldis Zalāns (18); 4. – Voldemārs Viņiarskis (17); 5. – Dainis Ozols (17); 6. – Andrejs Grants (17); 7. – Nauris Kronbergs (15); 8. – Ādolfs Kronbergs (12); 9. – Laura Baumane (12); 10. – Gunārs Vēveris (7); 11. – Mārīte Ozola (4); 12. – Aigars Baumanis (3). Kopā komanda nopelnīja 162 punktus, iegūstot ceļojošo kausu un uzvaru! Izvērtējot individuālo sniegumu, sieviešu konkurencē kausus un diplomus saņēma 1. – Laura Baumane; 2. – Ieva Oborenko; 3. – Ilze France un Mārīte Ozola. Nominācijā «Labākais sauso spēļu meistars» ar vienādu sniegumu labāko rezultātu uzrādīja trīs dalībnieki ar trim sausām spēlēm, bet 1. vietu ieguva Uldis Zalāns no Tukuma ar 8 uzvarētām partijām; 2. – Ādolfs Kronbergs ar sešām uzvarām; 3. – Aldis Egle no Engures ar piecām uzvarām. Savukārt individuālā vērtējumā vīriešu konkurencē labākie šoreiz izrādījās Tukuma novada komandas pārstāvji: 1. – Jānis Loķis; 2. – Raimonds Ratnieks; 3. – Uldis Zalāns. Visi trīs nominētie saņēma kausus un diplomus. Vēl olimpiskajā sešiniekā iekļuva: 4. – Arvis Kalnpurs no Ragaciema; 5. – Jānis Zāģeris; 6. – Voldemārs Viņiarskis. Noslēdzot apbalvošanas svinīgo daļu, čempionāta vadība paziņoja, kad draudzīgā, sportiskā gaisotnē ar rezultātu 162 pret 124 , kausu nu jau trešo reizi izcīnīja mājinieki – Tukums/Irlava komanda un patur to mūžīgā glabāšanā. Bet ar to sadraudzības mači nebeigsies, jo nākamo gadu ap Jūras svētkiem engurnieki aicinās tukumniekus uz piekto maču starpnovadu komandām. Veiksmīgu Jauno 2019. gadu!