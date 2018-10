Aizvadītas Metēju dienas Tumē

Pavisam necerēti lieliskā atvasaras dienā, kaut arī laika prognozēs solīja lietainu un rudenīgi aukstu dienu, 22. septembrī Tumes sporta laukumā notika Tukuma Vieglatlētikas kluba un Tumes pagasta organizētās Metēju dienas 2. sacensības, kuras pulcēja lieliskus, spēcīgus sporta seniorus no Latvijas novadiem: Madonas, Ķekavas, Kocēniem, Krimuldas, Ķeguma, Kandavas, Tukuma, Talsu, kā arī no Jēkabpils, Valmieras, Jūrmalas un Jelgavas pilsētām.

Sacensībās šoreiz piedalījās jau lielāks senioru pulks: dāmām 8 dalībnieces, bet kungiem – 18 vecmeistari, un tās risinājās ļoti sirsnīgā, draudzīgā un sportiskā gaisotnē. Ļoti liels prieks, ka pie mums Tumē startēja tikko kā no Pasaules čempionāta Spānijā, Malagas pilsētas, atgriezušies, vēl ne īsti aklimatizējušies trīs valsts izlases seniori: Sandris Linbergs (Ķekava) ar izcīnīto bronzas medaļu šķēpa mešanā, Ināra Rozēna(Rīgas pils.) ar izcīnītām divām kaluma medaļām: sudrabu diska mešanā un bronzu lodes grūšanā, kā arī cienījamais Aivars Mirks (Jelgava), kurš ļoti spēcīgā konkurencē piedalījās diska mešanas un lodes grūšanas sacensībās! Arī pie mums Tumē šie sportisti uzrādīja lieliskus rezultātus. Tās bija pēdējās šīs sezonas sacensības, kurās vairāki seniori uzrādīja savus sezonas labākos rezultātus! Iepriecināja rīdzinieka Ulda Ļebedeva starts, kurš savā vecuma grupā V75+ lodes grūšanā laboja savas grupas Latvijas rekordu – 11.44m! Lieliskus rezultātus uzrādīja diska metēji Sandris Linbergs (Ķekava), Aldis Putns, Ivars Šūpulnieks (abi no Jūrmalas), dāmas Ilona Apele (Valmiera), Ināra Rozēna((Rīga). Šķēpa mešanā gan sportistus pārsteidza lietus šaltis un pūta stiprs pretvējš, tomēr ar rezultātiem iepriecināja Iveta Putniņa (Valmiera), Gunta Helmane, Zaiga Boguža (abas no Tukuma), Ivars Dundurs (Jēkabpils), Jānis Zagorskis (Kocēnu novads), Normunds Ermičs (Ķegums), Ivars Kreceris (Kandavas novads)! Prieks arī par mūsu Tumes seniora Viestura Driķa sasniegumiem un degolnieka Gunāra Pavlovska uzrādītiem rezultātiem diska un smaguma mešanā, visi sportisti katrs nostartēja vienkārši lieliski. Godalgotajā trijniekā pa vecuma grupām iekļuva: Kungi līdz V44+: Sandris Linbergs pirmās vietas diska mešanā – 4.82 m, lodes grūšanā – 13.70m, šķēpa mešanā – 45.90 m un smaguma mešanā – 16.62m; Jānis Vembris (Tukums) disks – 30.10m (2.v.), lode – 10.11m (3.v.); Viesturs Driķis lode – 11.02m (2.v.), disks – 26.96m (3.v.), smaguma mešana – 13.52m (2.v.). Vec.gr.līdz V54+: Normunds Ermičs (Ķegums) pirmās vietas šķēpa mešanā – 42.82 m, diska mešanā – 23.65m un lodes grūšanā – 9.08m. Vec.grupā no V55+ līdz V64+: Ivars Šūpulnieks (Jūrmala) disks – 41.04 m(1.v.); Jānis Zagorskis (Valmiera) šķēps – 42.12 m, disks – 28.08 m(2.v.), lode – 9.62 m(2.v.); Ivars Dundurs (Jēkabpils) lode – 11.24 m(1.v.), šķēps – 34.13m(2.v.), disks – 27.60m (3.v.); Vec.gr.no V65+: Aldis Putns (Jūrmala) disks – 42.40m (1.v.), lode – 11.32m (1.v.); Jānis Vanuška (Jūrmala) lode – 11.23 m(2.v.); Kārlis Bricis (Madonas nov.) lode – 9.97m(3.v.), šķēps – 22.27m (3.v.); Gunārs Pavlovskis (Degole) disks – 37.82m (2.v.), smaguma mešana – 14.44m (1.v.); Tālivaldis Krūmiņš (Tume) disks – 34.58m(2.v.), smaguma mešana – 12.50m (2.v.); Kārlis Bulāns (Ķekava) smaguma mešana – 12.36 m (3.v.). Ivars Kreceris (Kandavas nov.) šķēps – 31.01m (1.v.), Valdis Orehovs (Talsi) šķēps – 22.42m(2.v.). Vec.gr.no V70+: Uldis Ļebedevs (Rīgas pils.) disks – 30.30m (1.v.), šķēps – 29.72m (1.v.), lode – 11.44m (1.v.); Aivars Mirks(Jelgava) disks – 27.14m (2.v.), lode – 8.86m (2.v.). Seniores vec.gr.līdz S54+: Ilona Apele (Valmiera) lode – 10.15m(1.v.), disks – 26.87m (1.v.), šķēps – 29.11m(3.v.); Iveta Putniņa (Valmiera) šķēps – 32.45m(1.v.), lode – 9.93m (2.v.), disks – 24.28m (3.v.); Gunta Helmane (Tukums) – šķēps – 29.97m (2.v.), disks – 24.62m (2.v.), lode – 8.29m (3.v.). Seniores vec.gr.no S55+: Ināra Rozēna (Rīgas pils.) šķēps – 21.12m (1.v.), lode – 10.73m (1.v.), disks – 27.27m (1.v.); Agra Brūne (Rīgas pils.) šķēps – 14.54m (2.v.), lode – 8.88m (2.v.), disks – 18.40m (2.v.).

Paldies visiem cienījamiem senioriem, kas mēroja tālus un tuvākus ceļus, lai nokļūtu pie mums Tumē uz vieglatlētikas sporta sezonas pēdējām noslēdzošām sacensībām, paldies tiesnešu komandai par izturību un lielisko darbu! Lai mums visiem veicās, uz tikšanos 2019. gada sporta sezonas sacensībās!

Tālivaldis Krūmiņš – sacensību galvenais tiesnesis, Tukuma Vieglatlētikas kluba biedrs