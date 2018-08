Aizvadīta Jāņa Lūša balvas izcīņa šķēpmešanā

Cīnoties ar pretvēju, 10. augustā Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas stadionā atkal tika mesti šķēpi. Te norisinājās tradicionālā, novadnieka un olimpiskā čempiona Jāņa Lūša balvas izcīņa.

Kopumā sacensībās startēja 35 dalībnieki – bija pārstāvniecība gan no blakus un kaimiņu novadiem, gan arī, piemēram, sporta skolu audzēkņi no Jelgavas, Ventspils, Gulbenes, Liepājas un citām Latvijas pilsētām. Galvenokārt, tā, protams, bija cīņa par individuāli labāko rezultātu jeb tālāko šķēpa raidījumu, vienlaikus – pavisam ekskluzīva iespēja saņemt personīgu padomu no paša Jāņa Lūša, kas allaž piedalās šajās sacensībās. Paši jaunieši gan daudz pēc palīdzības neprašņāja, taču, kā novērojām, treneri nelaida garām iespēju parunāt gan par šķēpmešanas tehniku, gan konkrētu vieglatlētu potenciālu. Vienlaikus šajās sacensībās tika izcīnīts arī J. Lūša ceļojošais kauss, ko parasti iegūst tā novada, pilsētas vai skolas komanda, kas šķēpu kopvērtējumā aizraida vistālāk. Šī tradīcija, kā atgādināja treneris un sporta pasākumu organizators Andris Bambis, aizsākusies jau 1976. gadā un ar dažu gadu pārtraukumu vēl arvien turpinās. Iesākumā gan sacensības norisinājušās Matkulē, un, lai iegūtu balvu, komandas startējušas arī citās disciplīnās. Šobrīd gan pārstāvēta tikai šķēpmešana.

Vairāk par sacensībām lasiet piektdienas, 17. augusta, laikraksta numurā ŠEIT