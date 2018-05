Noderīgi finanšu padomi jauniešiem

Pēdējos mēnešos Latvijā daudz tiek runāts par izglītības reformu – skolas gaitu uzsākšanu jau sešu gadu vecumā un mācību priekšmetu pasniegšanu tikai valsts valodā. Tad rodas vēlme pie reizes piebilst – varbūt būtu vērts papildus standarta mācību priekšmetiem palīdzēt mūsu bērniem apgūt arī dažas reālās dzīves gudrības. Piemēram, kādas svarīgas iemaņas būs nepieciešamas, uzsākot patstāvīgu dzīvi un sākot pašiem rīkoties ar saviem nopelnītajiem naudas līdzekļiem. Diemžēl personīgo finanšu pārvaldība vēl nav kļuvusi par obligātu priekšmetu vidusskolas gados vai pat universitātes pirmajā kursā, un neizskatās, ka tuvākajā nākotnē šajā jomā kaut kas varētu mainīties. Tāpēc jaunieši bieži vien nonāk lielā neizpratnē brīdī, kad sāk pelnīt savu pirmo naudu un patstāvīgi īrē savu pirmo dzīvesvietu. Rodas daudz jautājumu, kā pārvaldīt savas finanses, kad jaunietis pirmo reizi uzsāk dzīvi pieaugušo pasaulē.

Lai palīdzētu tikt skaidrībā, kādas tad ir vissvarīgākās lietas finanšu jomā, kuras būtu nepieciešams apgūt jebkuram jaunietim, lai nodrošinātu sev ērtu dzīvošanu ārpus vecāku ligzdas, finanšu tiešsaistes vietnes www.kredits247.lv komanda ir apkopojusi noderīgus padomus tieši jauniešiem.

· Pārņemiet kontroli pār savu finanšu nākotni savās rokās

Ja jūs pašmācības ceļā neiemācīsities pārvaldīt savu naudu, tad jūsu finanses plūdīs pašplūsmā un, iespējams, citi cilvēki ātri atradīs veidus, kā jūsu naudu pārvaldīt jūsu vietā (bet ne jūsu labā). Daži no šiem cilvēkiem var būt ļaunprātīgi, piemēram, negodīgi shēmotāji, finanšu piramīdas pārstāvji un tamlīdzīgi. Daži no šiem cilvēkiem var paust arī vislabākos nodomus, piemēram, jūsu vecvecāki vai citi radinieki, bet tas nenozīmē, ka tas, kas derēja viņiem viņu jaunībā, šobrīd būs aktuāli arī jums. Jūsu vecāki var vēlēties, lai uzņematies hipotēku un iegādājieties savu pirmo, mazo dzīvokli, bet jūs labprātāk vēlētos īrēt mājokli kopā ar draugiem, kas finansiāli jums būtu daudz izdevīgāk. Bez tam – jums nav ne jausmas, kurā valstī dzīvosit pēc 5 gadiem, tāpēc nevēlaties sevi piesaistīt vienai vietai ar nekustamā īpašuma starpniecību. Tā vietā, lai paļautos uz citu cilvēku padomiem, uzņemieties atbildību pār savu dzīvi un izstudējiet pāris pamata lietas par personīgajām finansēm – tiešsaistē pieejamām bezmaksas grāmatām, video materiāliem vai finanšu blogiem. Izpratne par to, kā tieši finanses darbojas, ir pirmais solis, lai jūsu nopelnītā nauda darbotos tieši jūsu labā.

· Uzziniet, kur ik mēnesi paliek jūsu nauda

Kad esat izstudējuši pāris personīgo finanšu literatūras avotus, jūs sapratīsit, cik svarīgi ir būt pārliecinātiem par to, lai jūsu izdevumi nepārsniegtu jūsu ienākumus. Labākais veids, kā to izdarīt, ir veidot personīgo budžeta plānu. Kad jūs spēsit izsekot līdzi tam, cik pozitīvi jūsu finanses ietekmē kaut vai tikai atteikšanās, piemēram, no ikrīta kafijas kādā ieskrietuvē vai kafejnīcā pirms došanās uz lekcijām, jūs sapratīsit, ka pat nelielu, pārvaldāmu ikdienas izdevumu izmaiņu veikšana var ietekmēt jūsu finansiālo situāciju tikpat lielā mērā, kā amata paaugstinājuma iegūšana darba vietā. Turklāt, uzturot jūsu periodiskos ikmēneša izdevumus pēc iespējas zemākus, laika gaitā jūs spēsit ietaupīt lielas naudas summas. Ja jūs netērēsit savu naudu par neatbilstoši greznu dzīvi šeit un tagad, tad jūs, iespējams, varēsit atļauties apmaksāt jūsu nākotnei daudz nozīmīgākas lietas, piemēram, pieredzes apmaiņas braucienus uz ārzemēm, personīgās uzņēmējdarbības uzsākšanu u.tml.

· Iekārtojiet ārkārtas situāciju līdzekļu fondu un sāciet tajā noguldīt naudu

Latvijā vien retais veic kādus uzkrājumus, jo visbiežāk mēs dzīvojam no vienas algas dienas līdz otrai. Viena no personīgo finanšu visbiežāk atkārtotajām mantrām ir “Vispirms jāmaksā sev!”. Neatkarīgi no tā, cik daudz jūs esat parādā par studiju kredītu, kredītkarti vai kādām citām parādsaistībām, un neatkarīgi no tā, cik neliela ir jūsu alga, būs prātīgi atrast kaut minimālu summu (principā – jebkuru naudas summu) savā budžetā, lai katru mēnesi to novirzītu uz ārkārtas situāciju fondu. Noguldot naudu ietaupījumos, lai izmantotu to vēlāk ārkārtas situācijās, jums būs ideāla iespēja izkļūt no finansiālajām nepatikšanām ātri un bez aizķeršanās. Tādā gadījumā pat darba zaudēšana nelaupīs jums naktīs miegu, jo jums būs zināms finansiāls nodrošinājums, kamēr sameklēsit sev citu darbu. Kad naudas uzkrāšana būs kļuvusi jau par ieradumu un jūs pret to izturēsities kā pret jebkuru citu obligāto “rēķinu”, kas katru mēnesi jānomaksā, diezgan drīz jūs varēsit sāk uzkrāt ne tikai ārkārtas fondam, bet arī saviem pensijas gadiem (jā, tie ir vēl tālu, bet, jo agrāk par tiem sāksit domāt, jo lielāki ieguvēji būsit vecumdienās, jo tās neapšaubāmi pienāks), sapņu atvaļinājumam vai pirmajai iemaksai savam mājoklim. Sāciet kaut vai ar mazumiņu, bet nekrājiet šo naudu cūciņas krājkasē vai zem gultas matrača, kā nereti ir ierasts – atveriet krājkontu un noguldiet to tajā. Jums būs iespēja par uzkrāto naudu nopelnīt arī zināmus procentus. Pretējā gadījumā inflācija “apēdīs” jūsu ietaupījumu vērtību ātri vien.

· Iemācieties paškontroli

Jums dzīvē patiesi būs paveicies, ja jūsu vecāki šo noderīgo prasmi jums iemācīja vēl tad, kad bijāt bērns. Ja nē, tad ņemiet vērā, ka, jo ātrāk jūs uzzināsit par aizkavēto (vai atlikto) apmierinājuma sajūtu un tās nozīmi personīgo finanšu lauciņā, jo vieglāk jums būs pārvaldīt pašam savu naudu. Un darīt to tā, lai nav nepieciešams aizņemties naudu ikmēneša rēķinu nomaksāšanai, jo nopelnītā alga notērēta jau pirmajās dienās. Kaut arī šobrīd Latvijā teju jebkurš var bez problēmām iegādāties kāroto preci ar ātro kredītu palīdzību, tomēr vienmēr labāk ir nogaidīt, līdz jūs faktiski sakrājat naudu šādam pirkumam. Vai jūs tiešām vēlaties maksāt astronomiskus procentus ik mēnesi par, piemēram, džinsu pāri vai jaunām stereo austiņām? Ja kopš pirmās dienas esat pieraduši visus savus pirkumus veikt ar kredītkarti, jo tad skaidri zināt, ka “nauda neizbeigsies”, neatkarīgi no tā, vai mēneša beigās varat pilnībā atmaksāt izmantotos līdzekļus vai nē, jūs, iespējams, turpināsit maksāt par iegādātajām precēm, kas apmaksātas ar kredītkarti, vēl 10 gadus. Ja vēlaties turpināt turēt makā kredītkarti kā ērtības vai ārkārtas situācijas palīglīdzekli, tad vienmēr pārliecinieties, ka brīdī, kad esat pārsnieguši savu overdraftu, jūs to arī pilnībā nomaksājat līdz nākamā mēneša beigām, kad sākas parāda procentu aprēķināšana. Spēja kontrolēt impulsu vadītos pirkumus parādās tikai tad, kad esat apguvuši pilnīgu paškontroli personīgo finanšu jautājumos. Ja tomēr nekādi nespēj iztikt bez kredītsaistībām, pārliecinies, ka aizņemies atbildīgi!

Atcerieties, lai kļūtu par savu personīgo finanšu ekspertu, kas pārvalda pašu spēkiem nopelnīto naudu savās interesēs un tajā pat laikā domā arī par nākotni, jums nav nepieciešami glauni izglītības diplomi ekonomikā vai grāmatvedībā. Lielāko daļu no zināšanām mūsdienās var atrast dažādās interneta vietnēs un, pats labākais, pat bez maksas. Tad kāpēc gan lai neinvestētu savu laiku, lai uzzinātu visu par to, kā pareizi pārvaldīt savu sūrā darbā nopelnīto naudu, lai dienas beigās tā strādātu jūsu labā, nevis otrādi? Sāciet jau šodien!