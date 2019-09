Kredītu salīdzināšanas platformas – kāpēc tās izmantot un kāda ir to loma

Viens no padomiem, ko bieži dzird kredītņēmēji, ir ieteikums izmantot kādu no kredītu salīdzināšanas platformām internetā. Tāpēc nedaudz tuvāk apskatīsim šo interneta platformu būtību, lomu kredītu izvēlē un noskaidrosim, kādus ieguvumus var sniegt to izmantošana īstajā brīdī.

Savā būtībā kredītu salīdzināšanas platformas ir vietnes, kas strādā gan aizdevēju, gan kredītņēmēju labā. Kādā veidā?

Kredītu izsniedzējiem ir iespēja popularizēt savus pakalpojumus un sasniegt mērķauditoriju. Kredītu salīdzināšanas platforma darbojas kā starpnieks, kas palīdz piesaistīt klientus. Konkurence šajā platformā ir godīga, jo katrs aizdevējs atspoguļo tikai savus reālos pakalpojumus un to detaļas – procentu likmi, pieejamās summas, atmaksas termiņu utt.

Patērētāji, kuriem nepieciešams aizdevums, no šīs platformas iegūst savus labumus, kas attiecas gan uz noderīgu informāciju, gan plašākām izvēles iespējām, gan ērtāku un ātrāku kredīta izvēli un noformēšanu.

5 iemesli, kāpēc kredītņēmējam izmantot kredītu salīdzināšanas platformu

Kredītu salīdzināšanas platformu skaits un arī to apmeklējumu rādītāji apliecina to, ka tās sekmīgi pilda savu uzdevumu un spēj būt kredītņēmējiem noderīgas. Lūk, būtiskākie iemesli, kāpēc ir vērts izmantot kredītu salīdzināšanas platformu sniegtās priekšrocības.

Vienā platformā apskatāmi visi aizdevēji

Kredītu salīdzināšanas platforma ir ērta ar to, ka vienā vietnē var apskatīt ļoti lielu skaitu kredītu piedāvājumu. Tas aiztaupa vajadzību meklēt potenciālos aizdevējus atsevišķās mājaslapās, izmantot Google meklētājprogrammu un maldīšanos par interneta dzīlēm. Kā arī lielais kredītpakalpojumu piedāvājums šajā vietnē būs kā uz delnas. Lielāka iespēja, ka tieši tur iespējams saprast, kurš piedāvājums ir izdevīgāks un piemērotāks kredītņēmēja vajadzībām.

Pārskatāma būtiskākā informācija par katru kredītu

Kredītu salīdzināšanas platformas veidotas tā, lai piedāvātu patērētājiem pārskatāmu un labi uztveramu būtiskāko informāciju. Vietnes apmeklētājs uzreiz var redzēt, kāda ir katra aizdevēja piedāvātā procentu likme, maksimālā izsniedzamā summa, iespējamais atmaksas termiņš un citi svarīgi nosacījumi, kas kredītņēmējam ir būtiski, lai izdarītu izvēli: https://www.forsiaizdevumi.lv/aizdevums/latvijas-hipoteka/uznemums.

Ērta salīdzināšana pēc būtiskākajiem kritērijiem

Salīdzināšanas platformu vizuālais risinājums visbiežāk veidots pēc grafiska un viegli uztverama principa, lai salīdzināt kredītus būtu daudz vieglāk. Konkrētā ailē redzami viena veida kritēriji, no kuriem uzreiz var atrast to, kas ir izdevīgāks, piemēram, kuram aizdevējam ir zemāka procentu likme vai garāks atmaksas termiņš.

Iespēja noformēt aizdevumu tiešsaistē

Veicot salīdzināšanu un atrodot sev tīkamāko aizdevuma piedāvājumu, kredītu salīdzināšanas vietnē jau uzreiz iespējams aizpildīt pieteikumu tiešsaistē. Tas aiztaupa vajadzību doties uz aizdevēja filiāli, zvanīt vai kā citādi sazināties. Pēc pieteikuma iesniegšanas parasti aizdevējs pats sazinās ar klientu jau tuvākajā laikā.

Ietaupīts daudz laika

Izmantojot kredītu salīdzināšanas platformu, iespējams ietaupīt daudz laika, kas mūsdienās ir liela vērtība. Katrs domā, kā optimizēt savu laiku un netērēt to darbībām, no kurām var arī izvairīties. Šāda platforma noteikti ļauj samazināt laiku, kas jāvelta piedāvājumu un aizdevēju izpētei, salīdzināšanai un kredīta noformēšanai.

Salīdzināšanas platformu pievienotā vērtība – izglītojoša informācija

Kredītu salīdzināšanas vietnes ne tikai sniedz aizdevējiem un kredītņēmējiem to, ko viņi meklē, bet arī darbojas kā neatkarīgs un sabiedrību izglītojošs rīks, jo vairums platformu ir ieviesušas arī sadaļu, kur publicē noderīgus rakstus par finanšu pratību, atbildīgu aizņemšanos, sev piemērotākā kredīta izvēli un citiem jautājumiem, kas var palīdzēt patērētājiem pieņemt izsvērtākus lēmumus par savām finansēm un kredītsaistībām.