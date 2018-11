Ginesa rekorda cienīga cirka izrāde

Svētdien, 4. novembrī 15.00 Slampes kultūras pilī viesosies jaunais Brīnumu cirks ar izrādi «Dīvas neticamie piedzīvojumi viesnīcā».

Izrāde «Dīvas neparastie piedzīvojumi viesnīcā» (Diva In Hotel) ir savdabīgs brīnumaino pārvērtību, žonglēšanas, ekscentrikas un eksotisko triku kaleidoskops, kurā bagātīgi pārstāvēti tradicionālie cirka žanri netradicionāli teatralizētā uzvedumā. Izrāde ir svētku noskaņas caurstrāvota. To nodrošina gan fantastiskā tērpu kolekcija, kuru dažu minūšu laikā, nepazūdot no skatītāju acīm, pielaikos Dīva, lai izvēlētos pašu krāšņāko. To nodrošinās Dīvas kavalieris, veikli asistējot kaprīzajai skaistulei, brīžam palīdzot tērpu mainīt pat ar sešmetrīgas pātagas palīdzību…

Starp citu, priekšnesums «Diva In Hotel» tiek gatavots Ginesa rekorda pieteikšanai.

Cirka izrāde domāta ikkatram, kas vēlas vakaru pavadīt jautrā, azartiskā gaisotnē. Lielam un mazam! Visai ģimenei! Par īpašu jautrību mazajiem skatītājiem parūpēsies jautrie taksīši.

Mākslinieku duets Ina un Kristaps “Creative duo” pēdējo 10 gadu laikā daudz koncertē Eiropas valstīs (“Circus Salto -Kerstcircus Sander&Friend”, “Cirque Alexandre Bouglione Officiel”, franču TV šovs “Le Plus Grand Cabaret Du Monde”, “Circus Rose-Marie Malter”, franču koncertāģentūra MAS Music, Arts & Show ….), uzstājušies arī Minskas, Maskavas, Baku, Almatas valsts cirkos un Nikuļina Maskavas cirkā, kā arī ieguvuši laureāta titulus un specbalvas prestižajos starptautiskajos cirka festivālos Uhaņā (Ķīna), Ašdodā (Izraēla) , Maskavā (Krievija), Almatā un Astanā (Kazahstāna).

Biļetes iepriekš var iegādāties Slampes kultūras pils kasē un pirms izrādes. Biļešu cenas – no 1,50 līdz 10 eiro. Bērniem līdz 12 gadu vecumam – 25% atlaide. Tālrunis informācijai: 29450449