Jaunu gadu sākt ar studijām Latvijas Universitātē

Līdz pat 29. janvārim norisinās ziemas uzņemšana Latvijas Universitātes (LU) studiju programmās, kuras īsteno Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas, kā arī un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, kā arī piecas augstskolas filiāles, tostarp arī Tukuma filiāle. Kopumā LU piedāvā sākt mācības 13 dažāda līmeņa studiju programmās, no kurām septiņas plānotas Tukumā. Vairāk par šīm programmām un Tukuma filiāles piedāvājumu stāstīja filiāles vadītāja Inga Jonuša.

Plašs maģistra programmu piedāvājums

I. Jonuša atklāja, ka LU Tukuma filiāle ziemas uzņemšanā piedāvā plašu maģistra programmu klāstu visiem tiem studētgribētājiem, kas vēlas iegūt profesionālo maģistra grādu pedagoģijā un kas pirms tam ir ieguvuši otrā līmeņa augstāko izglītību jeb bakalaura grādu gan pedagoģijas, gan citā nozarē: “Šī ir iespēja mācīties skolotājiem, kā arī visiem tiem, kuru pamatprofesija nav saistīta ar pedagoģiju, bet ir iegūta otrā līmeņa augstākā izglītība citā specialitātē un kas ir apguvuši pedagogu profesionālās pilnveides jeb tā sauktos B programmas kursus 72 stundu apjomā. Mācoties vienu reizi nedēļā, ir iespējams iegūt maģistra grādu skolas pedagoģijā un kādā no septiņām specializācijas programmām: pirmsskolas izglītības skolotājs vai pamatizglītības skolotājs, skolotājs logopēds, kā arī latviešu valodas skolotājs 1.-12. klasē (mazākumtautību skolās) un angļu vai krievu valodas skolotājs 1.-12. klasē.

To, ka Tukuma filiāles piedāvājumu ir novērtējuši gan Tukuma un apkārtējo novadu iedzīvotāji, gan mācīties gribētāji no citām pilsētām, apliecina statistika – mācīties uz Tukumu brauc studenti no Rīgas, Jūrmalas, Talsiem, Jelgavas, Mērsraga, Dobeles un citām vietām. Daudzi ir novērtējuši gan izdevīgo filiāles atrašanās vietu, gan programmu kvalitāti un zinošos Latvijas Universitātes pasniedzējus, ar kuriem filiālei ir veiksmīga sadarbība. Protams, svarīgi ir arī tas, ka filiālēs ir zemāka studiju maksa nekā Rīgā.” Un tā, kā skaidroja I. Jonuša, viens veiksmes stāsts palīdz radīt citus – Tukuma filiāli par mācību vietu izvēlas arī citi esošo studentu vai absolventu darba kolēģi.

LU Tukuma filiālē mācās 245 studenti

Šis ir jau otrais studiju gads, kopš pēc Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas slēgšanas Tukumā strādā Latvijas Universitātes filiāle, kurā dažāda līmeņa studiju programmas apgūst 245 studenti. Filiālē var apgūt četras pamatstudiju programmas – vienu komercdarbībā un trīs – pedagoģijā.

I. Jonuša atzina, ka pirmajā darba gadā svarīgākais uzdevums bijis izprast LU izveidoto studiju sistēmu un pakāpeniski tajā iekļauties, lai studenti izjustu iespējami mazāk pārmaiņu, taču šajā studiju gadā darbs norisinoties raiti: “Mēs esam gandarīti par veiksmīgo studentu uzņemšanu pagājušajā vasarā – uzņēmām 97 jaunus studentus, kas ir gandrīz uz pusi vairāk nekā 2017. gada uzņemšanā. Vislielākā interese bija par studiju programmu «Pirmsskolas izglītības skolotājs» – tā ir pirmā līmeņa profesionālā studiju programma, kuru studenti apgūst nepilna laika klātienē 2,3 gadus, mācoties reizi nedēļā. Mēs šajā programmā uzņēmām 72 studentus, no kuriem lielākā daļa jau strādā pirmsskolas izglītības iestādēs. Tas apliecina, ka vienlaikus ar darbu bērnudārzā šos cilvēkus interesē arī iespēja iegūt zināšanas pirmsskolas pedagoģijā, un tās mēs varam sniegt labā kvalitātē. Tā ir arī šīs un citu mūsu piedāvāto programmu lielākā priekšrocība, ka students var vienlaikus strādāt un arī mācīties, turklāt, iegūstot, piemēram, pirmā līmeņa augstāko izglītību, ir iespēja studijas turpināt, lai iegūtu bakalaura grādu un, kā redzams ziemas uzņemšanas programmā, – arī maģistra grādu.”

Plānā arī sociālo darbinieku un treneru izglītošana

I. Jonuša pastāstīja, ka mācības filiālē izvēlas cilvēki, kas iepriekš guvuši pieredzi un iemaņas dažādās jomās, lielākoties viņi jau ir ar darba pieredzi un nereti arī ar izglītību, taču ir visdažādākie ceļi, kas cilvēkus mudina izglītību turpināt: “Mēs labi zinām, ka dzīve nestāv uz vietas; tā piedāvā arvien jaunus izaicinājumus un līdz ar to mudina cilvēku izmēģināt kaut ko jaunu un iegūt tam atbilstošu izglītību. Varbūt cilvēks nejūtas komfortabli esošajā darba vietā, ir tajā sevi izsmēlis un vēlas darīt ko citu, vai arī – pēc daudziem kādā profesijā nostrādātiem gadiem ir gatavs iegūt arī augstāko izglītību. Un mēs to varam piedāvāt. Mēs zinām, ka pārmaiņas skar arī izglītības nozari, ka vidusskolu vietā lauku pagastos strādā pamatskolas, un, iespējams, arī pieredzējušiem pedagogiem tas ir brīdis apgūt kaut ko jaunu, tāpēc viena no iespējām ir janvāra ziemas uzņemšana maģistra studiju programmās.

Runājot par sasniegumiem, noteikti tas ir prieks par tiem studentiem, kas savu sapni mācīties ir piepildījuši – aizvadītā gada decembrī pirmā līmeņa studijas beidza 29 pirmskolas izglītības skolotāji un trīs komercdarbības organizatori, bet bakalaura studijas –12 pirmskolas un sākumskolas skolotāji. Izlaidums viņiem būs februārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Vaicāta, kādas ir filiāles nākotnes ieceres, I. Jonuša skaidroja: lai palīdzētu cilvēkiem savas ieceres un sapņus īstenot, filiāle plāno piedāvāt arī jaunas studiju programmas: ”Patlaban akreditācijas stadijā ir sociālā darbinieka studiju programma, kas dos iespēju iegūt otrā līmeņa augstāko izglītību šajā jomā. Vēl tiek akreditēta studiju programma futbola un basketbola trenera profesijas ieguvei – mēs ceram, ka nākotnē būs interesenti, kas vēlēsies to mūsu filiālē apgūt.”