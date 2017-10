Humora izrāde «Made in Latvija» Tukumā

24. oktobrī 19.00 Tukuma pilsētas kultūras namā būs skatāma humora izrāde «Made in Latvija». Tajā piedalās Latvijas labākie humora profesionāļi no Latvijas teātriem. Krāšņi tērpi, dziesmas, dejas, joki un parodijas – tas viss par mums pašiem – Latvijā radītiem un par to, ko esam te radījuši un… “savārījuši”.

«Made in Latvija» ir humora izrāde, kurā savīti asprātīgi dzīves situāciju tēlojumi, smieklīgi stāsti un dziesmu parodijas. Izrāde savu ceļu pie skatītājiem uzsāka jau pagājušajā gadā un jau ir piedzīvojusi neskaitāmus “anšlāgus” un stāvaplausus visā Latvijā.

Asprātīgajās dziesmu parodijās skatītāji ar smaidu varēs izsekot līdzi Dzintara Čīčas skatuves gaitām – no Bērnu Eirovīzijas līdz pat “lipīgajām” Likteņlīnijām. Būs skatāmi arī dažādi muzikāli brāļi – Kokari, Laivenieki, Ziemeļi, Ilmāri. Savā jubilejas gadā netiks aizmirsts arī Viktors Lapčenoks, kuru mūsu cienījamais Maestro mēģinās “izbīdīt” pasaulē. Būs arī neatkārtojamie «Čikāgas piecīši», kuru uzstāšanās daudziem skatītājiem liks pārdomāt – tas ir vai nav pats Armands Birkens, kurš tik sirsnīgi dzied par to, ka “…Varbūt, ka mēs kādreiz satiksimies…”.

Režisors – Mārtiņš Egliens, humora meistars, kura asprātību skatītājiem bija iespēja baudīt Latvijas gandrīz visos Nacionālā teātra “Žurkas”uzvedumos.

Arī šajā izrādē Mārtiņš piedalīsies gan kā izrādes vadītājs, gan dažādu tēlu atveidotājs un dziedātājs.

Vēl piedalās: Mārtiņš Brūveris – Nacionālā teātra aktieris, kas apveltīts ar izcilu spēju atdarināt dažādus personāžus un to muzikālos priekšnesumus; Marģers Eglinskis – izcils komiķis un dziedātājs no Liepājas teātra; Kristians Kareļins – Nacionālā teātra aktieris; Aija Dzērve – Dailes teātra šarmantā aktrise; Jānis Kirmuška – Leļļu aktieris un komiķis.

Biļetes jau iepriekšpārdošanā www.bilesuparadize.lv un Tukuma kultūras namā.