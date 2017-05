«Greizais Ratiņš» gatavojas vasaras koncerttūrei «Dzīve kā pa gaisu»

Lai gan pirms diviem gadiem Latvijas Nacionālā teātra dziedošo aktieru ansamblis “Greizais Ratiņš”, kurā apvienojušies Dace Bonāte, Ivars Puga, Juris Hiršs, Uldis Anže, Normunds Laizāns un komponists Valdis Zilveris, nosvinēja 20 gadu jubileju, mākslinieki negrasās gulēt uz lauriem: šovasar viņi dosies koncerttūrē “Dzīve kā pa gaisu”, uzstājoties Tukumā 3. jūnijā 16.30.

Mākslinieki klausītājiem piedāvās jaunu programmu, kurā skanēs gan zināmas, gan pilnīgi jaunas dziesmas, kuras skatītāji varēs droši dziedāt līdzi; tāpat viņi centīsies būt pēc iespējas tuvāk publikai, ar pārsteigumiem bagāto koncertprogrammu priecējot visu paaudžu klausītājus.

Pievēršoties ansambļa vēsturei, der atgādināt, ka “Greizais Ratiņš” patiesībā ir radīts ar pavēli, un par to vislabāk zina stāstīt ansambļa “tētis” – režisors Edmunds Freibergs. “Mēs jau bijām labi ieskrējušies ar “Teātra žurku”, un man likās, ka līdzās Circenim un Kornēlijai nepieciešama arī kāda muzikāla un dziedoša vienība. Tagad jau mums teātrī ir ļoti daudz dziedošo aktieru, bet tajā laikā nemaz tik daudz nebija, tāpēc bija jāizvēlas no tiem, kuri kaut cik necik prata dziedāt. Kā dziedošais aktieris numur viens ansamblī tika iekļauts Juris Hiršs, viņam līdzās Uldis Anže, Ivars Puga un Normunds Laizāns. Kad puiku sastāvs bija noformēts, iedomājos, ka ir vajadzīga arī kāda dāma – lai viņiem nebūtu garlaicīgi. Un mana izvēle bija par labu aktrisei Dacei Bonātei. Tā viņi 1995. gada “Teātra žurkā” sāka dziedāt kopā kā “Greizais Ratiņš” un, man par brīnumu – joprojām turas kopā un nav izšķīrušies!” Viņaprāt, aktieri joprojām turas kopā tāpēc, ka darbošanās “Greizajā Ratiņā” piešķir viņu dzīvei vēl kādu īpašu krāsu. “Te jau vairs nav runa par absolūti mirdzošu vokālo sniegumu, bet gan par to, ka pieci spoži aktieri, bez kuriem šodien Nacionālais teātris vispār nav iedomājams, grib satikties ar saviem skatītājiem un komunicēt ar viņiem pēc citiem spēles noteikumiem. Un es esmu pārliecināts, ka ir skatītāji, kuri to ļoti gaida,” ir pārliecināts Edmunds Freibergs.

Aktieris Ivars Puga teic: “Nedomājām, ka mūsu ansamblis pēc “Teātra žurkas” izrādēm sāks savu patstāvīgu dzīvi, taču, kad mums pievienojās komponists Valdis Zilveris, tad arī radās tālejošāki mērķi. Pirmie pieci gadi mums bija ļoti piesātināti, katru gadu veidojām jaunu programmu. Agrāk smējāmies, ka varam dziedāt cīruļbalsīs; tagad nākas dziedāt nedaudz zemākās balsīs. Atšķirība arī tā, ka agrāk koncerti bija bez maksas, jo atradās dāsni sponsori. Bet tagadējā dzīve diktē citus noteikumus. Taču, cik vien varēsim atļauties, saglabāsim iepriekšējo formu, lai šovasar varētu priecēt skatītājus!”, bet Juris Hiršs piebilst: “Manuprāt, “Greizais ratiņš” izceļas ar to, ka kopš tā pastāvēšanas dalībnieku sastāvs palicis nemainīgs. To novērtē arī ansambļa ilggadīgie fani. Lai atceramies kaut leģendāro Smiltenes tanti Vilmu, kas gan jau labu laiciņu savu iemīļoto aktieru sniegumu vēro no augšas. Viņai par godu tapusi dziesma, kurai mūziku sarakstīja Valdis Zilveris, bet vārdus – es. Arī šīs vasaras koncertos noteikti skanēs šī dziesma.”

3.jūnijā Tukumā, Durbes estrādē, norisināsies ŠlāgerTV sezonas atklāšanas pasākums. Visas dienas garumā no 10.00 pasākuma norises vietā ikviens aicināts iesaistīties dažādajās ģimenēm domātajās atrakcijās: sportiskajās aktivitātēs, izjādēs uz zirgiem, jautro multiplikācijas varoņu piedāvātajās spēlēs un darīt daudz ko citu.

Vakara vadītājs: Ainars Bumbieris

Savukārt jau plkst. 16.00 sāksies koncerts, kurā uzstāsies vietējie dejotāji; no plkst. 16.30 muzicēs Latvijas Nacionālā teātra dziedošo aktieru ansamblis “Greizais Ratiņš”, bet plkst. 18.00 sāksies Latvijas Šlāgerkanāla filmēšanas koncerts, kurā piedalīsies Viktors Zemgals, Stradivari, Liepavots, Vilx, Gunārs Meijers, Mūzikas Kolekcija, Heinrihs Kalvītis un Elita Strazdiņa, Santa Sāre u.c. mākslinieki.

Plkst. 20.00 sāksies balle, kurā klātesošos priedēs populārais dziedātājs Dainis Skutelis, Ainars Bumbieris ar šovprogrammu, brāļi Auzāni un DJ Dween, bet pusnaktī Nakts ballē Reiks (grupa OLAS) un DJ Dween.

Biļetes «Biļešu paradīzes kasēs»