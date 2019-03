Sievietēm, un te tikai

Par ko gan citu rakstīt 8. marta priekšvakarā un par ko gan citu lasīt 8. martā! Neatkarīgi no tā, vai jums avīzi piegādā pastnieks, vai no rītiem to pērkat kioskā, vai steigšus izlasāt lielveikala preses stendā. Galvenais, ka šodien uzrunāsim sievietes! Visas kopā un katru atsevišķi – jaunās un ne tik jaunās; augstas klases speciālistes un mājsaimnieces, atbildīgās un zinošās tautas garamantu glabātājas, tradīciju kopējas; ģimenes siltuma glabātājas, un vēl, un vēl… Kas mūs visas vieno?

Vispirms jau – mūsu ikviena cilvēka saistība ar apkārtējo pasauli, kurā dzīvojam. Patiesību sakot, ar visu, kas pasaulē pastāv, ieskaitot arī augu un dzīvnieku valsti, debesis virs galvas un zemi zem kājām. Un jūru pie horizonta. Jāatceras, ka tas viss mūs vieno nevis šķir, un šajā nolūkā katram cilvēkam no patērētāja būtu jākļūst par radītāju. Galvenokārt no mums, sievietēm, būs atkarīgs, cik tīra būs māja un jauka atmosfēra ģimenē, cik gudri augs bērni, cik strādīgs būs vīrs. Jo no dzērāja var aiziet, ja rūp bērnu nākotne. Māju var uzkopt. Draugus var atrast pozitīvus un palīdzēt gatavus. Darbu var nomainīt. Dārzu var iestādīt un māju ar uzcelt.

Mēs dzīvojam taisnīgā pasaulē! Un taisnība ir tiem, kas teic: kā sauc, tā atskan. Ārējais atspoguļo iekšējo. Viss, kas pasaulē notiek, ir mūsu pašu atspoguļojums ārpus mums. Tādējādi katrs esam atbildīgs par pasauli, kurā dzīvojam, vairojot prieku vai rūpes, laimi vai negatīvismu, drosmi vai padošanos liktenim. Dzīvojot mēs ik brīdi savu dzīvi pārveidojam – uz vienu vai otru pusi – apzināmies to vai ne.

Ja gribam dzīvot tīrā un skaistā pasaulē, sāksim katrs ar sevi! Padarīsim tīru savu pasauli – gan iekšējo, gan ārējo! Atbrīvosimies no iekšējās un ārējās agresijas. Uzturēsim skaistumu sevī un ap sevi. Domāsim skaidras sirdsdomas un mācīsimies pieņemt arī citu cilvēku pasaules uzskatus. Tas nav maz. Tas nav viegli. Tas nenotiek ātri. Taču cita ceļa uz Laimi un Dvēseles harmoniju nav. Un Laime ir tā, ko jums šodien vēlam no visas sirds!