Par manipulācijām

Reizēm ir aizraujoši pafantazēt par teorijām, kā citplanētu rases eksperimentē ar cilvēkiem kāda augstāka un viņiem vien saprotama mērķa vārdā… Bet, atgriežoties uz Zemes, nereti dažādām sazvērestībām īsi nav pamata un, kur ļaudis, viņuprāt, saskata viltīgus gājienus, īstenībā pie vainas vien dažādas cilvēciskas vājības – atbildīgo personu sliktais garastāvoklis, nevēlēšanās vai nespēja iedziļināties konkrētā problēmā, personiskās attiecības – patikas un visādas nepatikas, arī visparastākais slinkums. Tāds vismaz izveidojies priekšstats par lielo un arī izmēros daudz mazāko jeb lokālo politiku, kur lēmumu pieņemšana, kā šķiet, vairumam iesaistīto reti kad ir rūpīgi izsvērta.

Bet ir izņēmumi un svarīgi izņēmumi. Tie ir cilvēki, kas labi pārzina šīs citu vājības un nekad nelaiž garām izdevību, lai tās izmantotu savām vajadzībām. To sauc par manipulāciju, un liela daļa sabiedrisko attiecību sfēras no tā vien sastāv – kā citiem iebarotu tādu informāciju, kas manipulatoriem vai viņu saimniekiem ir vēlama, bet pēc iespējas noklusētu vai vismaz nomaskētu to, kas nevēlams, tādējādi kontrolējot sabiedrisko domu un izsitot no situācijas personisku labumiņu. Šīs nedēļas sākumā vien – visas Latvijas mērogā jau divi spilgti piemēri. Viens no tiem gadījums ar uzņēmuma «Straume» produkciju, kur mājdzīvnieku barībā, kā izrādās, kaitīgās vielas vēl arvien nav uzietas. Tajā pašā laikā mēdiju un arī indivīdu spiediens ir bijis jau tik intensīvs, ka grūti iedomāt, kā pēc tādas kampaņas uzņēmumam vēl ir iespējams atkopties. Un, skatoties visu šo epopeju it kā no malas, zils var palikt, domājot, kam tas viss izdevīgi, kurš kuram par kaut ko maksā…

Otrs – ieilgusī ņemšanās par un ap «Latvijas radio». Tas, iespējams, ir viens no uzticamākajiem un lielai daļai iedzīvotāju arī iecienītākajiem masu medijiem. Tieši tādēļ daudziem radio ir interesents, jo tā ir lieliska iespēja ietekmēt plašu auditoriju, pašam daudz nepiepūloties – tik vien kā pačukstot, kur un ko žurnālistiem parunāt. Tas joks gan tajā, ka jau šobrīd «Latvijas radio» tiek vainots tieši šādā pārkāpumā – par ietekmētu saturu, lai gan, zirgam skaidrs, ka diez vai 14 eiro (tādu summu preses konferencē minēja NEPLP loceklis Ivars Āboliņš) ir tā summa, ar ko spēlējas nopietni potenciālie “satura ietekmētāji”. Tomēr šaubu sēkla ir iedēstīta…

Bet, ja runājam par pašmāju manipulatoriem, tad atliek tikai ieskatīties dažā labā vietējās varas ”informatīvajā izdevumā”. Tādēļ, lai kā arī nebūtu, svarīgākais, ko darīt var katrs – domāt līdzi un neļauties manipulācijām. Lai nekļūt par vadāmu masu tieši savējiem – zemiešiem.