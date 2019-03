Likums jālasa kārtīgi, līdz galam

Jau šo ceturtdien, 28. martā, Saeima sola skatīt grozījumus Konkurences likumā un paplašināt to personu loku, uz kuru šis likums attiecas – tātad, ja līdz šim likums attiecās uz tirgus dalībniekiem un jebkuru reģistrētu vai nereģistrētu tirgus dalībnieku apvienību, tad tagad deputātiem izlemšanai nodots grozījums, kas paredz, ka likums bez jau iepriekš minētajiem attieksies arī uz tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes (piemēram, pašvaldības) iestādēm, kā arī uz kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai ir izšķiroša ietekme. Un vēl grozījumos minēts – tām savā darbībā jānodrošina brīva un godīga konkurence. Tas, vai deputāti tā nolems, nav zināms, taču šis jautājums ir cieši saistīts arī ar deviņu pašvaldību dibināto atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu «Piejūra», kurai astoņas pašvaldības pirms diviem gadiem uzticēja atkritumu savākšanu, tādējādi izbeidzot konkurenci šajā jomā astoņos novados, no kuriem divi – Talsu un Tukuma novads – ir valstī vieni no lielākajiem. Tomēr šī brīža notikumi uzņēmumā «Piejūra» apliecina, ka nekādu lielo laimi šis pašvaldību lēmums uzņēmumam nav nesis, jo, lai arī nav nostrādāts pat gads, valde ir atlaista, bet maksātspēja uzlabojama ar steigā piesaistītu valdes locekli. Tātad – lai kādi arī iepriekš nebūtu pētījumi, analīzes un izpētes, nav šaubu, ka pašvaldības uzņēmums iepriekšējā kvalitātē šim uzdevumam nebija gatavs – tam, iespējams, pietrūka labas pārvaldības, finanšu, resursu un, iespējams, arī objektīva pašvaldību izvērtējuma un, pats galvenais, – kontroles. Tagad tikai jautājums – kas sekos?! Lai arī pašvaldības noliedz, ka finansiāli “stutēs” uzņēmumu, nav izslēgts, ka tām var nākties pieņemt arī nepopulārus lēmumus, jo, lai arī jaunajam valdes loceklim ir uzdots situāciju stabilizēt, diez vai viņa spēkos ir ātrā laikā glābt uzņēmumu no simtiem tūkstošu eiro lieliem zaudējumiem. Ja vien… viņš nesāk zīmēt naudas zīmes…

Tikmēr Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans arvien ir cieši pārliecināts, ka lēmums nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības uzņēmumam ir bijis pareizs, jo ”šo autonomo funkciju paredz likuma «Par pašvaldībām» 15. pants”. Tiesa, likumā teikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu), bet tas nenozīmē par katru cenu arī sniegt šos pakalpojumus, turklāt likums arī paredz, ka pašvaldība šo funkciju var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai, tātad – atkritumi nav obligāti jāvāc pašvaldības uzņēmumam, īpaši, ja tam necik labi ar to neveicas.

Tieši tāpēc ir cerība, ka normatīvie akti konkurences jomā mudinās pašvaldības, to vadību paraudzīties uz tā paša pašvaldību likuma 15. pantu plašāk un izlasīt to līdz galam, jo tur cita starpā ir arī rakstīts, ka pašvaldībām jāsekmē saimnieciskā darbība savā teritorijā.