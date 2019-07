Laiks sakopties, lai gatavotos svētkiem!

Līdz Tukuma svētkiem palikusi tieši viena nedēļa, tāpēc šis noteikti visiem svētkos iesaistītajiem ir karstākais darba laiks. Un tieši par šo iesaistīšanos arī gribas šoreiz parunāties – ar domu, ka katram ir iespēja būt svētku vidū. Tikai ne tik daudz kā dalībniekiem kultūras un citās programmas, bet, kļūstot par neredzamo gariņu, kas ar prieku un lepnumu gādā un rūpējas par savu pilsētu. Rūpējas par savu māju, dzīvokli, pagalmu, kas svētku laikā būs visiem labi redzams.

Pieminot vārdu “iesaistīšanās”, uzreiz prātā iešaujas Sabiles vīna svētki, kuros katrs lodziņš, katras durvis, pagalmiņš izrotāts ar karodziņiem, romantiskiem aizkariņiem, ziedu vijām… Reizēm no visa šī spožuma un košuma ņirb acis un liekas, ka tas ir par traku, bet tad tu pamani uzlīmīti logā, ka šī ģimene, veikalnieks vai kafejnīca atbalsta svētkus. Un sāc citādāk skatīties uz karodziņiem… Protams, gan jau arī Sabilē ir ļaudis, kas no kņadas un ļaužu pārpilnības pilsētas ielās ir piekusuši, bet – kas tad ir svētki?! Citādāks mirklis prom no ikdienas. Iespēja saposties, sakopties, uzņemt ciemiņus un arī kopā izpriecāties. Un pat ja domas tai virzienā nenesas, ļaujoties svētku gaisotnei, varbūt uz savu likstu, nedienām var paraudzīties mazliet citādāk. Bet, atgriežoties pie iesaistīšanās, – arī mums Tukumā tas ir svarīgi. Sākot ar dzīvokli vai privātmāju, ar veikalu vai uzņēmumu – jā, jā, nomazgājot logus un satīrot pagalmu, arī nopļaujot zāli, kas tepat centrā vietām nav pļauta visu vasaru… Protams, vēl ir laiks arī pašvaldībai kritiski palūkoties uz tiem darbiem, kas tai jādara – kur apmetums mājai nolupis vai bruģis ietvē iegāzies… Par sabiedriskās tualetes zaļajām būdiņām Brīvības laukumā pat nerunāsim – daudzreiz lūgts tām aizlikt priekšā kaut rožu foto, bet – labāko arhitektonisko risinājumu meklējot, pagājuši jau gadi… To visu nevar redzēt, ja neiet kājām, tāpēc atliek vienīgi aicināt atbildīgos – paejieties un paskatieties, kur un ko pielabot. Tie reizēm ir mazi stūrīši, kaktiņi, no kuriem vīd nesmukums, bet jau pēc nedēļas to visu redzēs daudzi simti pilsētas viesu.

Un kāpēc katra paša iesaistīšanās vēl ir svarīga? Lai atbalstītu tos tukumniekus, kas gadu no gada mazgā putekļus un mājas priekšā stāda puķes – kastēs, podos vai ieliek logos. Tā ir vistīrākā iesaistīšanās svētkos, par ko katrs, kas to darījis, būtu pelnījis ja ne uzlīmi logā, tad apkārtējo atbalstu gan – ka viņa veikums ir pamanīts. Jo tā – kopā – top svētki, nevis tikai vienā atsevišķā pasākumā vai koncertā.