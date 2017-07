Kurš nu runātu…

”Oligarhu sarunas, oligarhu sarunas, – nu, cik tad var?! Ko var ņemties, vai tad nav apnicis?… Skaidrs, ka tagad katrs, kam nav slinkums, izmantos iespēju, lai ar uzpūstām baumām krātu politisko kapitālu!” tā un tam līdzīgi vai katru dienu publisko telpu piepilda ”politiskajiem procesiem” pietuvināto ”neatkarīgie” viedokļi. ”Ar noziedzīgām metodēm noziegumus neapkarosi,” sludina Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs. Tas pats Borovkovs, kas tā kā jau kopš 2015. gada sākuma vada KNAB Sabiedriski konsultatīvo padomi. To pašu, kuras uzdevums cita starpā ir ”veicināt KNAB saikni ar sabiedrību, sniedzot rekomendācijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par aktuāliem jautājumiem”. Kur tad līdz šim bijušas viņa rekomendācijas un palīdzība, ja reiz vairāku gadu laikā veiktās operatīvās darbības bijušas ”neprofesionālas un nepietiekamas”? Aiz kādiem kalniem, augsti stiklainiem, gan Borovkova kungs sēdējis līdz šim, ja, it kā jau sabiedrības interesēs sniedzot rekomendācijas un konsultējot KNAB, tā arī nav pamanījis šīs iestādes mērķtiecīgo kastrāciju?… Un vēl.. Nebūtu slikti, ja Juristu biedrības vadonis arī bez sev tik raksturīgās nīgrās vīzdegunības būtu tiešām darbojies sabiedrības labā un nebūtu pieļāvis, ka noziedzīgas darbības tiek piesegtas ar vēl jo noziedzīgāku (tāpēc ka sabiedrības finansētu, uzturētu) bezdarbību…

”Publiskotajām sarunām nav nekāda sakara ar cīņu pret oligarhiem,” ar pārliecību kārtējo ”gudrību” izspļauj Gunta Līdaka. Tā pati Līdaka, kas Latvijas Raidsabiedrību asociācijas izpilddirektore un nu jau arī Nacionālo plašsaziņas līdzekļu padomes (valsts varu realizējoša iestāde) locekle. Tā pati Līdaka, kas ”jau kopš 1990. un līdz pat 2000. gadam dažādos amatos strādājusi arī Latvijas Televīzijā”. Tā pati Līdaka, kas, izmantojot savas pārrauga tiesības, pamāca Latvijas televīziju un Latvijas radio, ka nav smuki apvainot ventspilniekus…, atsakoties no totālas pārdošanās Lembergam Ventspils sponsorētajos raidījumos “Dziesmu sirdij rodi Ventspilī», «Muzikālā banka»… Persona, kuru algojam, lai tā aizstāvētu mūsu intereses saņemt patiesu un ne varas, ne naudas neietekmētu informāciju, atbalsta mediju prostitūciju!?…

Sākotnēji nosaucis «Ir» publiskotās «Rīdzenes sarunas» teju par sievu pļāpām, Ministru prezidents Māris Kučinskis «Panorāmai» tomēr atzīst: “Protams, ”oligarhu sarunas” uz mani pietiekoši emocionālu iespaidu atstājušas (..) Es no savas puses daru visu un darīšu, lai tādas politikas, kā kādreiz bija, nebūtu.” Un to sacīja tas pats Kučinskis, kas tieši tajā pašā dienā par savu vietnieku trešā svarīgākajā valsts amatā iesēdināja par ”ļimončiku” dēvēto Jāni Dūklavu. To pašu Dūklavu, kam caur citām personām ”par piecpadsmit ļimončikiem” zeme ostā bija jānobīda. Šo lēmumu pieņem tas pats Kučinkis, kas, iesniedzot jaunās nodokļu politikas paketi Saeimā, cer uz visas ”sabiedrības izpratni un vienošanos valstij tik būtiskos jautājumos”…?!

***

Tā varētu turpināt vēl un vēl, lai gan sen jau gribas kliegt: ”Pietiek, vienreiz taču pietiek!” Pietiek zagt, melot un tirgoties. Tirgoties ar Latvijas valsti, zemi, tautu un tās nākotni! Pietiek!

***

Protestējot pret ”oligarhu sarunās” atklāto valsts nozagšanu un valsts atbildīgo iestāžu nespēju vai nevēlēšanos vainīgos sodīt, dažādi politiskie spēki rīko akcijas. Šodien, 13. jūlijā, 8.30 ar saukli «Ērikam nav laika» un «Atlaižam ģenerālprokuroru» notiek pikets pie ģenerālprokratūras, Kalpaka bulvārī, Rīgā, bet Tautas sapulce «Par tiesiskumu Latvijā» notiks 18.00 pie Prezidenta pils, Pils laukumā, Rīgā.