Kur palikusi atbildības smagā nasta?

Pārmaiņas sagaidāmas neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta (NMPD) darbā. Tās attieksies arī uz ikvienu no mums, kam šis dienests domāts un, iespējams, var būt nepieciešams. No vakardienas, 14. maija, par nepamatotu izsaukumu mediķi vairs neizrakstīs rēķinu pie pacienta mājas. Tas tikšot darīts centralizēti. Par to nekādu iebildumu nevarētu būt, varbūt pat labi, ka mediķi tiek atbrīvoti no liekas birokrātijas. Taču… vienlaikus no 1. jūnija paaugstināsies maksa par izsaukumiem, kuri nebūs neatliekami – no 40,14 eiro uz 56 eiro. Un ja šīm ziņām vēl pieplusojam NMPD vadītājas Lienes Cipules publiski pausto viedokli, ka ļoti bieži NMPD palīdzība tiek saukta nepamatoti un pie jaunās kārtības beidzot cilvēki sapratīšot, ka ”lētāk ar taksometru braukt pie ģimenes ārsta nekā saukt NMPD”, tad šis viss jau izskan kā draudi mūsu drošībai. Sabiedrībai sūtītais vēstījums – ir skaidrs un skarbs – kļūstam neaizsargātāki un bezpalīdzīgāki, jo, ja kas, par palīgā saucienu tiksim sodīti!

Bieži sasirgstam vai sajūtamies slikti naktī vai izejamās dienās, laikā, kad ģimenes ārsti nestrādā. Kurš gan būs tas, kurš uzdrošināsies tādā brīdī noteikt, vai nepieciešams saukt NMPD palīdzību, vai var gaidīt, lai ietu pie ģimenes ārsta?! Interesants ir arī izsaukuma pamatotības vērtējums: ja cilvēks nav aizvests uz slimnīcu, bet pēc mediķu apskates un iespējamās aprūpes tomēr atstāts mājās, tad izsaukums it kā nav bijis pamatots. Tomēr zinām taču, ka nereti slimnieks tiek aizvests uz uzņemšanas nodaļu slimnīcā un pēc stundas vai divām palaists mājās. Un nevienu neinteresē tas, ka vēl nesen šim cilvēkam bija nepieciešama palīdzība, ka NMPD mediķi viņa stāvokli bija izvērtējuši kā kritisku, bet nu vēlu vakarā vai nakts laikā viņam ir jāmēro ceļš uz mājām. Ne jau visiem ir tuvinieki, kas var aizbraukt uz slimnīcām, kuras tagad no pacienta ir ļoti tālu!… Un visbeidzot, kā neprofesionālim noteikt, vai situācija ir kritiska un nepieciešams saukt NMPD, vai gaidīt rītdienu un ģimenes ārstu, ja šai jomā pat mediķiem ir atšķirīga attieksme?

Es neesmu mediķe un nekad šādu risku nevarētu uzņemties, un diez vai arī pats slimnieks grūtā brīdī spēj apjaust savu reālo situāciju. Un pat ja ir tā, ka pacients ar hroniskām kaitēm sauc NMPD katru otro dienu, un, kā saka L. Cipule, viņam ģimenes ārsts nav noregulējis pamata terapiju, tad – kur gan slimajam cilvēkam vērsties pēc palīdzības, ja viņu kā futbola bumbu piespēlē viena institūcija otrai?! Varbūt tad regulējums būtu jāuzņemas ierēdņiem, nevis jāsoda ar 56 eiro slims cilvēks, kas meklējis palīdzību?! Vēršoties pie NMPD pēc palīdzības, taču neviens neizklaidējas, bet gan jūtas un ir pārliecināts, ka nonācis bezpalīdzīgā situācijā, tāpēc L. Cipules attieksme, maigi izsakoties, vērtējama kā nepārdomāta, lai neteiktu vairāk, ka tā ir bezatbildīga un ciniska. Mums vēl ir gana daudz cilvēku ar minimāliem ienākumiem, kuriem tie 56 eiro ir būtiski. Un, ja viņi, baidīdamies, ka izsaukumu novērtēs kā nepamatotu, laikus neizsauks NMPD palīdzību, sekas būs neatgriezeniskas? Laikam jau tāds jēdziens kā atbildība vairs neeksistē? Kā gan citādi varētu izskaidrot epopeju ar e-veselību, ar kuru pašlaik ir neapmierināti gan ģimenes ārsti, gan pacienti. Sistēmai vajadzēja dzīvi atvieglot, bet faktiski ārsti strādā garākas darbdienas. Arī man kā pacientei nav ērti nēsāt pasi līdz, lai izņemtu zāles, turklāt jau zāles parasti tiek izrakstītas arī citiem ģimenes locekļiem. Tad nu, tā sakot, pa ceļam, neko vairs neizdarīsi, jo vajadzīgas arī viņu pases. Un vēl jau nevar zināt, vai sistēma darbojas un aptiekas darbinieki varēs zāļu pircēju apkalpot. Un kā ir tad, ja cilvēks dzīvo laukos, kur autobuss labākajā gadījumā iet vien pāris reižu dienā? Nu ļo-o-oti sarežģīti un apgrūtinoši, lai neteiktu vairāk…

Izskatās, ka ierēdņiem nerūp ne slima cilvēka bezpalīdzīgums, nedz arī mediķu iespējas normāli strādāt un sniegt palīdzību, jo pirmais pusgads e-veselības dēļ visiem ir pagājis vienā stresā. Un neviens taču par šo nožēlojamo situāciju nav saukts pie atbildības!? Vai tāpat nebūs arī ar nepamatotajiem izsaukumiem? Kam rūpēs, ja jauno noteikumu dēļ cilvēki arī pamatotu iemeslu dēļ NMPD palīdzību nemeklēs?