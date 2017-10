Ko vēsta sabiedrības viedokļa līderi?

Latvijas politisko laikapstākļu barometrā bultiņa sākusi pamanāmi tiekties pretī uzrakstam «Uz Saeimas vēlēšanām». Un daudzi, kas uz to tiecas, jau seglo rūpīgi izvēlētu, iespējams, jau vairākus gadus audzētu jājamzirdziņu.

Viens tāds – labi barots un bieži jo bieži jau publikai atrādīts – ir Nacionālās apvienības ”koptais” demogrāfijas jautājums. Tā galvenais jātnieks – deputāts Jānis Parādnieks. Viņš ne tikai ir aktīvākais visu televīzijas kanālu un raidījumu apmeklētājs, bet arī ir iniciators un vadonis pirms diviem gadiem izveidotajam Demogrāfisko lietu centram. Šis politiķis un, cik var spriest no smalko aprindu hronikām, arī daudzbērnu tēvs, ir pilnīgi pārliecināts, ka visām mūsu valsts likstām un bedrēm ir atrasts unikāls pretlīdzeklis – vismaz trešais bērns ģimenē, ko ģimenes, kā uzskata Parādnieks, teju obligāti radīs, ja valsts pabalsts par šo nākotnes bērnu tiks palielināts vismaz par 100 eiro.

Mazliet citādu ainu mums zīmē Pasaules bankas un nule kā publicētais «Re:baltica» pētījums. Jā, reproduktīvajā vecumā esošu sieviešu skaitam mazinoties, kritumu mazāk strauju varētu padarīt būtiski lielāks bērnu skaits vienai sievietei. Taču jau pašreizējais Latvijas rādītājs – 1,74 bērni – ir salīdzinoši daudz. Tas, kā uzsver zinātnieki, ir augstākais rādītājs kopš 1992. gada un viens no augstākajiem Eiropā (vidēji Eiropā – 1,58). Taču, lai notiktu normāla paaudžu nomaiņa, šim koeficientam jākāpj virs 2… Zinātniekuprāt, to sasniegt ir praktiski neiespējami. Sociālantropoloģe Aivita Putniņa, kura ilgstoši pētījusi bērnu dzimstības jautājumus, uzsver, ka dažādu gadu pētījumos aptaujātie cilvēki visbiežāk norāda, ka, jā, reālo bērnu skaitu ģimenē ietekmē pietiekami ienākumi un stabilitāte darbā, taču vēl lielāka nozīme ir partnerattiecību kvalitātei, tai skaitā līdztiesīgai atbildībai par bērnu, kā ar tādai it kā netveramai lietai kā paļāvībai uz savu partneri. Tieši šādas paļāvības dēļ tradicionāli vairāk bērnu dzimst Francijā un Ziemeļvalstīs. Pirmkārt tāpēc, ka līdztekus dāsnai sociālajai politikai šajās valstīs ir augsta dzimumu līdztiesība, sievietes tiek mudinātas drīzāk atgriezties darba tirgū, vīrieši – vairāk iesaistīties bērnu aprūpē. Taču Latvijā, kur jau ir būtiski kāpināti pabalsti, par līdztiesības un citām šāda veida problēmām politiķi nez kādēļ nerunā…

Viņi nerunā par to, cik svarīgi sievietei, kas gaida un dzemdē bērniņu, ir justies drošībā. Un ne tikai, paļaujoties uz savu vīru finansiāli, ka viņš spēs sagādāt un arī apmaksāt tik katastrofāli trūkstošo un nesamērīgi dārgo ģimenes pirmo un vienīgo mājokli (bez vecāku atbalsta jauniem cilvēkiem līdz 30 gadiem tas reti ir pašu spēkiem paceļams), ka spēs samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem (ak, Dievs, kā visu sadārdzina OIK jeb kampējiem obligāti maksājamā elektrības komponente!), bet arī, ka spēs būt atbalsts sievietes grūtniecības un bērnu kopšanas laika emocionālajā trauslumā…

Un jautājumā par partnera atbalstu un iespēju tam paļauties, manuprāt, vislielākā piedauzība Latvijas demogŗāfijas lauciņā ir tie daži vīrišķi, kas ir kā kliedzošs paraugs acīmredzot jau sabiedrībā joprojām atbalstītai vaislības bezatbildībai. Nu, spriediet paši, cik droši jūtas tās trīs Demogrāfijas lietu centra vadoņa bērnu mātes (un arī viņu bērni), ar kurām aktīvais vīrietis J. Parādnieks pamanījies dzīvot teju vienlaicīgi? Un sakiet, kādu vēstījumi sabiedrībai šai pašā centrā spēj nest visnotaļ godātais Pēteris Leiškalns, kas pēc 30 gadu kopdzīves pametis savu 12 bērnu māti, lai audzinātu vēl trīs bērnus, kas dzimuši laulībā ar jaunāku sievieti? Teiksiet, kāda kuram daļa, kurš ar kuru un kāpēc? Jā, iespējams, ja šie vīrieši, tāpat kā vairāki citi sabiedrībā zināmi, politikas lauciņā uzbarojušies daudzbērnu tēvi nebūtu atstājuši savas vairs nevajadzīgās sievas (un arī nepilngadīgus bērnus) visai nožēlojamā stāvoklī un tai pat laikā neuzdotos par sabiedriskā viedokļa līderiem. Jo – kāds tad ir šādu līderu vēstījums sabiedrībai?…