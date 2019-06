Kas izriet no puspatiesībām?!

30. maija Tukuma novada domes sēde bija pārbaudījums pašvaldības vadītājam Ērikam Lukmanam – pirmoreiz šī deputātu sasaukuma laikā tika balsots par uzticību jeb, pareizāk, par neuzticību domes priekšsēdētājam. Iemesls – opozīcijas pārmetumi par pieļauto nesaimnieciskumu un, iespējams, pārkāpumiem un nelikumībām pašvaldības uzņēmumā «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra». Tajā nu konstatēti gan pamatīgi zaudējumi, gan nodokļa parādi, gan nelikumīgi slēgti līgumi… Tātad – ir noticis tieši tas, par ko neatlaidīgi un atkārtoti visus, bet it īpaši Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas deputātus pirms lēmuma par konkursa nerīkošanu un pakalpojuma nodošanu pašvaldības uzņēmumam jeb «Piejūrai», brīdināja gan uzņēmēji, gan Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Konkurences padomes eksperti, gan mēs žurnālisti.

Tāpēc nekādi nav saprotams, kāpēc tagad kādreizējo dedzīgo «Piejūras» aizstāvju, tai skaitā arī Ē. Lukmana vārdos skan, iespējams, patiesā nožēlā šķīdināts mulsums – sak, neko neesam zinājuši, sapratuši, mūs pierunāja un piekrāpa… Un pat ja tā… Tātad deviņas pašvaldības (kopskaitā ir 115 deputāti) un Tukums – teju kā vadošā, nespēja, pirmkārt, 2017. gadā novērtēt sava uzņēmuma spēju darboties sadzīves atkritumu biznesā, bet, otrkārt, un galvenokārt – no 2018. gada pieskatīt savu uzņēmumu tā, lai tajā netiktu izsaimniekoti līdzekļi, lai tiktu maksāti nodokļi, lai kopumā uzņēmums strādātu godprātīgi, kas pašvaldību veidotam SIA un ikvienam uzņēmumam būtu tikai normāla prasība? Arguments, ka deputāts, kam par to visu jāpieņem lēmumi, nav atkritumu jomas speciālists, neiztur kritiku, jo, pirmkārt, deputātiem ir pienākumi, atbildība un tiesības, ko paredz likums par deputāta statusu, un cita starpā tas ļauj deputātam pārbaudīt domes kapitālsabiedrību darbu bez īpaša pilnvarojuma, bet, otrkārt, aiz visiem deputātiem stāv deviņu pašvaldību administrācijas – juristi, ekonomisti, grāmatveži, kuriem pēc loģikas būtu jāgādā, lai pašvaldības uzņēmums rīkotos atbildīgi nodokļu maksātāju priekšā. Īpaši jau tāpēc, ka deputāti savu lēmumu par katru iesaistīt «AAS Piejūra» sadzīves atkritumu biznesā pamatoja ar noteikto Pašvaldību likumā. Te gan jāpiebilst, ka diez vai ir pareizi un, galvenais, godprātīgi paņemt no likuma vienu rindiņu, aizmirstot pateikt nākamo… Likumā ir teikts, ka pašvaldību autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tostarp apsaimniekot sadzīves atkritumus, bet tas nekādi nenozīmē – sniegt šos pakalpojumus. Arī šī likuma panta noslēgumā ir piebilde, ka “no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai”, tātad – ne viss, par ko pašvaldībām jāatbild, tām pašām ir arī jādara…

Diemžēl bija vajadzīgs vien gads, lai pašvaldības būtu spiestas domāt, ko ar savu uzņēmumu darīt, jo visi iepriekšējie signāli par to, ka kaut kas nav kārtībā, tīšām vai netīšām netika pamanīti, tāpat kā bija pilnībā aizmirsts par jau pieminēto atbildību nodokļu maksātāju priekšā. Šī atbildība patiesībā ir tā lieta, par kuru daudz runā potenciālie deputāti, bet tikpat kā nerunā ievēlētie, jo, iespējams, retais vien saprot, ko šāda atbildība nozīmē…

Taču, mūsuprāt, deputātu atbildība nozīmē vispirms kritiski pārvērtēt 2017. gadā pieņemto lēmumu, kas radīja iespaidu, ka deputāti ir sīki un smalki iepazinušies uzņēmuma «Piejūra» maksātspēju un ar tarifu tāmēm, tāpēc balsojumā rokas vai pašas cēlās, lai gan, kā tagad zinām, oficiāla tarifa skaidrojuma toreiz nemaz nebija! Bet – pats galvenais jautājums – vai šādi dokumenti deputātiem ir tagad, kad par 38% jāpieaug sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifam un visām pašvaldībām vēl “jāsamet” uzņēmumam 274 350 eiro?! Viens gan jau šobrīd ir skaidrs – neviens nevar pateikt, vai ar to vispār būs līdzēts… Vai tik 2017. gadā aizrautīgā bezatbildībā pieņemtais deputātu lēmums mums – ikvienam vēlētājam – neizmaksās vēl daudz ievērojamākas summas un nebūs drauds jēdzīgai atkritumu apsaimniekošanai arī turpmāk.

Jā, bet, atgriežoties pie Tukuma domes balsojumu par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdim, viss beidzās joprojām stabilās (ar vienas balss pārsvaru) pozīcijas labā – Ē. Lukmans joprojām ir amatā. Varbūt tāpēc, ka vairums balsotāju arī pirms diviem gadiem bija vienisprātis – bez savācējtehnikas, bez konteineriem un normāla tarifu plāna tik un tā labākais atkritumu apsaimniekotājs ir pašu uzņēmums «Piejūra»?…