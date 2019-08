Kāpēc slēpj un neskaidro?

Atzīšos, kad kolēģes vietā viņas atvaļinājuma laikā devos uz Tukuma novada domes preses konferenci, biju noskaņojusies ļoti ieinteresētai un konstruktīvai sarunai. Ļoti cerēju, ka abpusēji… Tas tāpēc, ka bija sakrājies tik daudz, kā šķita (un joprojām šķiet), ne jau mums – žurnālistiem – vien, bet arī visiem iedzīvotājiem, visiem šīs kopienas locekļiem svarīgu jautājumu, uz kuriem atbildes dot bija solīts jau krietni sen. Taču rezultātā… Jau trešo nedēļu pēc kārtas jāpavada bezjēdzīgos un tukšos strīdos ar dažiem pašvaldības atbildīgajiem, domes priekšsēdētāju Ēriku Lukamanu un viņa vietnieku Agri Zvaigzneskalnu ieskaitot. Jā, mazliet dīvaini, taču abi bijušie uzskatu opozicionāri nu kļuvuši par pārliecinātiem demokrātiskas sabiedrības pamatprincipu pretiniekiem, jo acīmredzot ir pilnīgi pārliecināti – līdz ar ievēlēšanu augstajā deputātu kārtā un iecelšanu tās algotajos amatos visi viņu lēmumi un viņu rīcībā esošā informācija ir teju kā savulaik muižnieku pirmās nakts tiesības. Gribam – informējam iedzīvotājus, nodokļu maksātājus, kur un kā tērējam viņu naudu, negribam –… izdomājam ieganstus un piesedzamies ar tikpat izdomātiem vai savām vajadzībām piedzītiem likumu formulējumiem, lai neinformētu un neskaidrotu itin neko…

Bet sākās viss ar pavisam nevainīgu jautājumu par pašvaldības tēriņiem pilsētas svētkos un turpinājās ar, mūsuprāt, absolūtu loģisku vēlmi beidzot uzzināt, kāds tad ir to auditoru slēdziens, kas pārbaudīja decembrī atlaistās AAS «Piejūra» valdes ”šausminošos pārkāpumus”. Nebūs lieki piebilst, ka gan vienu, gan otru informāciju atbildīgie publiski solīja atklāt pēc principa ”tiklīdz būs, tā uzreiz”. Pēc pagarāka stāsta par to, ka ”personas datu” un ”komercinterešu” aizsardzības vārdā nekāda informācija par pilsētas svētkiem nevar tikt publiskota, un tikpat garas skaidrošanas, ka likuma izmaiņas kopš šī gada aprīļa ir daudz prasīgākas pret publisko līdzekļu tēriņiem (proti, nu par komercnoslēpumu nevar tikt uzskatīta ne valsts, ne pašvaldības, ne to komercsabiedrību tērētā nauda), dažus skaitļus par pilsētas svētku izmaksām saņēmām. Un vakardienas preses konferencē dzirdētais viesa arī cerības, ka būs arī skaidrojums gan par to, cik līdzekļu svētkos bija atvēlēts ļoti labas atsauksmes saņēmušajiem pagastu priekšnesumiem un Pils ielas atrakcijām, gan transporta izdevumiem, delegāciju uzņemšanai un lielo pasākumu izdevumiem. Tas – salīdzinājumam.

Taču jautājumā par atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma darbību nācās uzklausīt pat trīs dažādas atrunas. Vispirms bija abu pašvaldības stāsts par to, ka viss ir procesā. Lukmana kunga visai izplūdušo formulējumu par to, ka ”procesa laikā tiesībsarājošās iestādes” neļauj izpaust informāciju, konkretizēja Zvaigznesaklna kungs: ”Esmu konsultējies ar ļoti nopietniem juristiem, tādiem, kas ir speciālisti kriminālprocesos…” Un izrādās, ka šie vārdā nenosauktie speciālisti uzsvēruši: nekādu informāciju nevar sniegt, ja notiek ”pirmstiesas izmeklēšanas process”. Lai jau nu paliek formulējums, bet kā jau pēc preses konferences noskaidrojām sarunā ar virsprokuroru Aigaru Bičušu un arī Valsts policijas Zemgales reģiona darbiniekiem, nekāds process vēl nav ierosināts. Vismaz brīdī, kad par to stāstīja Tukuma domes politiķi, pavisam noteikti nebija…

Bet tas jau nav svarīgi, jo nu jau izdomāti vismaz divi citi iemesli, un, ja viens – par komercnoslēpumu – ir atspēkojams ar jau iepriekš minētajiem likuma grozījumiem, tad otrs – pasludinot auditoru slēdzienu par ierobežotas pieejamības informāciju, nu risināms ar Administratīvās tiesas starpniecību…

Jā, likumdevējs gadu no gada ir daudz darījis, lai tik mūsu naudas apsaimniekotāji un lietotāji, to vidū pašvaldības būtu pasargātas no jebkādas vajadzības atskaitīties gan par saviem lēmumiem, gan izvēlēm, gan iespējamus zaudējumus nesošām neizdarībām. Un tādiem slepenotājiem laikam jau lieki skaidrot, ka dažādi meli un noklusējumi diemžēl mazina uzticēšanos gan pašu varai, gan tās, iespējams, pat labi domātajiem lēmumiem. Turklāt šāda izlocīšanās liek uzdot aizvien vairāk un vairāk jautājumu…

Jā, kā domājat jūs, lasītāji, kāds gan varētu būt iemesls, kādēļ rūpīgi jāslēpj, piemēram, to firmu nosaukumi, ar kuriem noslēgts līgums par zāģēšanas darbiem Durbes parkā? Kāpēc mēs nedrīkstam zināt, cik tad šie darbi mums visiem kopā jau izmaksājuši un vēl izmaksās? Kāpēc mēs nedrīkstam zināt, kādus ”šausminošus valdes nodarījumus” auditori atklājuši AAS «Piejūra»? Un kā jūsu domājat: vai ir pareizi, ka visai lielā slepenībā, nekādi neinformējot iedzīvotājus, ir sagatavots ārkārtas domes lēmums, kas, iespējams, tiks pieņemts jau šo trešdien un paredz izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties AAS «Piejūra» Jūrmalas daļas? Ē. Lukmans saka, ka tās ir nieka summas, jā, kapitāldaļas vien tūkstoši divi, bet… diemžēl neskaidro, kādā veidā un kāpēc tad mums būs jāpārņem arī Jūrmalas parādsaistības, kopā 600 000 eiro? Nu sakiet, kāpēc mums, tukumniekiem, būtu jāmaksā kredīts, teiksim, par Priedaines atkritumu poligona rekultivēšanu?… Jautājumu daudz. Atbildes pagaidām jāizdomā pašiem.