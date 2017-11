Kad kaimiņos piesakās vēja parks

Pēc daudzu gadu runāšanas līdz kaut kādam reālam risinājumam Pienavas pusē pavirzījies vēja ģeneratoru ierīkošanas projekts. Šis kaut kas reālais ir novērtējums tam, kā topošais vēja parks ietekmētu vidi. Tas tikšot izstrādāts tuvāko mēnešu laikā. Un novērtējuma rezultāts jeb atzinums tad arī pateiks – būt vai nebūt šajā vietā vēja parkam.

Tomēr viens ir skaidrs – šajā vietā vējš ir un ir arī iecere to izmantot. Taču tā kā Tukuma pusē tamlīdzīgu projektu līdz šim nav bijis, iedzīvotājiem, kuru zemes atrodas uzņēmēju noskatītajā vietā vai šo zemju kaimiņos, liek uzdot jautājumus, jo tas jebkuram sunim skaidrs – tad, kad lielais vēja ģeneratora tornis būs uzlikts, tikai tāpēc vien, ka kādam nepatīk iejaukšanās ainavā, troksnis, vibrācija vai kas cits, to nost vairs neņems un turpmākos 25 vai 30 gadus tas (pareizāk, tie, jo Pienavas pusē plānots uzstādīt līdz 25 vēja ģeneratoriem) tur arī stāvēs. Loģiski, ka pirms šāda projekta jautājumu ir daudz un tie ir visdažādākie, jo šāds parks viesīs lielas pārmaiņas apkārtējā vidē, tāpēc bažas par troksni, mirguļošanu, ko rada rotora spārnu griešanās, jau minēto izmaiņu ainavā, ir pamatotas. Turklāt pirmdienas tikšanās Džūkstē bija pirmā lielā publiskā saruna par šo projektu. Tieši tāpēc pārsteidza, ka ne visi it kā pavisam loģiski jautājumi arī pašiem projekta ieviesējiem ir skaidri. Nu, kaut vai, piemēram, par vēja ģeneratora augstumu. Jo, zinot, ka šis augstums var būt arī 300 metru, attīstītāju norāde, ka tas būs augstāks par 100 metriem, īsti nepasaka neko. Vēl lielāks pārsteigums bija par to, ka pašu sapulces dalībnieku vidū bija, ja tā var teikt, kušinātāji, kas centās apklusināt tos līdzbiedrus, sanāksmes dalībniekus, kam it kā bija pārāk daudz jautājumu… Brīvprātīgo lobiju arguments: projekta ieviesēji, nabadziņi, taču paši vēl neko nezinot…

Bet – kā tad tā? Projekta ieviesējiem, kas paši atzina, ka šo vietu pēta jau sešus gadus, taču noteikti viss ir skaidrs un atbildes zināmas. Turklāt šis nav pāris miljonu vērts investīciju projekts, par kuru varētu nesatraukties – šādos projektos tiek ieguldīti simtiem miljonu eiro un šādi lēmumi netiek pieņemti vienā dienā. Savukārt citiem ieinteresētajiem tieši te un tagad ir tas īstais brīdis, kad ir jāprasa absolūti viss par visu, jo citas reāli situāciju ietekmējošas iespējas var arī nebūt…

Pēc sanāksmes iedzīvotāji zvanīja uz redakciju un atklāja savas bažas, ko neesot varējuši pilnā mērā paust sanāksmē. Proti, viņiem šķitis – tā īsti ne projekta īstenotāji, ne arī pašvaldība nevēlas atklāt visas kārtis un iedzīvotāju vārdā noskaidrot visu par visu. Piemēram, iedzīvotājiem nav saprašanas, no kā prasīt atbildi uz jautājumu, vai divi parki vienā pagastā – Ķemeru nacionālais ar striktajiem noteikumiem un vēja parks desmit kilometrus tālāk – maz sader kopā? Kas notiks ar putniem, kuru ceļš iet tieši pāri Pienavai? Kā būs ar troksni, kā – ar ceļiem? Tā ir tikai daļa no jautājumiem, uz kuriem iedzīvotāji grib saņemt atbildes un gribētu, lai arī pašvaldība tās palīdzētu atrast.

