Kad bizness kļūst draudīgs

Aizvien biežāk ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs rodas skandāli gan par pārtikas kvalitāti, gan cenām. Lai atceramies, ka pirms vairākiem gadiem skandalējāmies ar piena pārstrādes uzņēmumiem par to, ka tie krējuma vietā centās pircējam iemanīt kaut ko līdzīgu krējumam ar krietnu palmu eļļas piešprici. Nu mūs pārsteigušas sviesta cenas. Alkatība uzsitusi visai augstu vilni. Kādas tik sviesta paciņas nav parādījušās tradicionālās 200 gramu paciņas vietā: 175, 180 utt, toties cenas – par to pašu daudzumu atšķiras teju par eiro. Aizvainojoši, ka prestižs uzņēmums savu produkcijas pircēju vērtē tik zemu un klaji vēlas piemuļķot. Tik augstu palēkušās sviesta cenas veikalā nebija pat tajā laikā, kad piena ražotāji ar piena iepirkuma cenu bija apmierināti. Diemžēl piena iepirkuma cenas šo līmeni vēl nav sasniegušas.

Valstī strādā vismaz četras institūcijas, kas gan analizē marketinga procesus, dod ieteikumus, aizstāv pircēja intereses un godīgu konkurenci. Diemžēl arī pēc dažādiem skandāliem un atbalsta pieprasījumiem tā arī nav zināma vidējā cena piena litram, ko iepērk no zemnieka, ne arī tā, par kādu pārstrādes uzņēmums to piegādā veikalam un kāds ir veikala uzliktais uzcenojums. Šis biznesa noslēpums ļauj manipulēt tieši tāpat kā ar nepilnajām sviesta paciņām. Nu Eiropu piemeklējis olu skandāls, kad lielākās ražotājfirmas Nīderlandē piegādātajā produkcijā konstatēts fipromils, kas kaitīgs cilvēka aknām, nierēm un vairogdziedzerim. Un, kā izrādās, šis fakts jau Nīderlandē bija konstatēts pagājušā gada nogalē, Beļģijā par to zināja jūnijā, bet vismaz 11 valstu iedzīvotāji vairākus mēnešus turpināja lietot fipromilu saturošas olas. Un tas laikā, kad Eiropas Savienībā taču ir ātrās brīdināšanas sistēma!

Ar pietāti un cieņu aizvien esmu attiekusies pret lielražotājiem, kuri gādā, lai visiem būtu pieejama pārtika. Tomēr pēdējo laiku pieredze aizvien vairāk liek domāt par to, ka visdrošāk ir tieši zemnieka sētā iegādāties gan gaļu, gan olas, gan piena un citus produktus, jo zemnieks pelna izdzīvošanai, ne aizvien pieaugošam biznesam. Zemniekam tiešām katrs pircējs ir svarīgs un godprātīgas attieksmes vērts.