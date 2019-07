Novadi rok dziļāk I

Desmit reģionālie laikraksti “Kurzemes Vārds”, “Kurzemnieks”, “Stars”, “Talsu Vēstis”, “Druva”, “Liesma”, “Zemgale”, “Auseklis”, “Saldus Zeme”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” un reģionālā televīzija “TV Kurzeme” saņēmuši atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda administrētajā programmā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” un par piešķirtajiem Mediju atbalsta fonda līdzekļiem no valsts budžeta īsteno projektu “Novadi Rok dziļāk”. Tas paredz izdot 3 tematiskos pielikumus ar publikācijām par dažādām tēmām, lai reģionos dzīvojošie varētu iedziļināties Latvijas sabiedrībai nozīmīgās tēmās, iepazīstot tās kvalitatīvos žurnālistikas materiālos, kas vērstu uzmanību uz nacionāliem jautājumiem no reģionu sabiedrībai tuviem un saprotamiem skatu punktiem, tādējādi aizvien reālāk apzinoties katra iedzīvotāja kā indivīda un visas sabiedrības kopumā lēmumu pieņemšanas nozīmīgumu valstiskuma stiprināšanā. Pirmais pielikums veltīts pašlaik aktuālajai administratīvi teritoriālajai reformai, tāpat uzsāktajai izglītības reformai, kas saskaras ar ne mazums pretestības no pašiem nozares cilvēkiem, kā arī veselības aprūpes reformai, kas īpaši skar reģionu iedzīvotājus, kam tuvākais mediķis nereti ir grūtāk sasniedzams nekā pašvaldības centrs. Visas šīs reformas sola uzlabojumus, taču tai pat laikā tās visas ir savā starpā cieši saistītas un attiecas uz to, cik dzīvesvidei komfortabli ir Latvijas reģioni.Tad nu šoreiz mēģinājām “rakt dziļāk”, lai saprastu vai reformas ko pozitīvi mainīs un kādām tām būtu jābūt.