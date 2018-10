Zentenē uzceļ jaunus šķūnīšus

Šovasar pie daudzdzīvokļu mājas «Avoti», Zentenē, tika uzcelti desmit jauni malkas šķūnīši. Kā stāstīja SIA «Komunālserviss TILDe» vadītājs Aldis Siliņš, darbs ir pabeigts, apkārtne sakārtota, tikai jāgaida, kad domes komisija tos pieņems ekspluatācijā. Kad tas būs noticis, 5 m² lielos šķūnīšus izlozēs – patlaban iesniegumus uzrakstījuši deviņi iedzīvotāji.

Vaicāts, cik šķūnīši izmaksājuši, A. Siliņš skaidroja, ka to kopējās izmaksas ir 23 500 eiro. Uz iebildumu, kāpēc izmaksas ir tik lielas, A. Siliņš skaidroja, ka būvniecības izmaksas ir pieaugušas par 30%, līdz ar to arī šie šķūņi izmaksājuši dārgāk, nekā, piemēram, pirms dažiem gadiem Slampē uzbūvētie, kas izmaksājuši 17 000 eiro: “Mēs rīkojām cenu aptauju, un tajā lētāko cenu piedāvāja SIA «Armostil» no Rīgas. Iedzīvotāji par šķūnīšiem katru mēnesi maksās nomas maksu 6,50 eiro, kurā iekļauta amortizācija un apdrošināšana.”