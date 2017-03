Tumenieki neapmierināti ar apkures izmaksām un apsaimniekošanu

14. martā Tumes kultūras namā notika iedzīvotāju sapulce, kurā par jaunumiem informēja un uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs, domes Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Indulis Zariņš, SIA «Komunālserviss TILDe» valdes loceklis Aldis Siliņš, komunālā uzņēmuma Tumes un Degoles iecirkņa vadītājs Māris Lasmanis un parādnieku konsultante Dina Ailte, kā arī Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa.

Sanāksmes sākumā SIA «Komunālserviss TILDe» vadītājs Aldis Siliņš stāstīja par paveiktajiem darbiem, norādot, ka aizvadītajā gadā nekādi lieli projekti ar Eiropas Savienības finansējumu nav realizēti, jo jaunajā plānošanas periodā apdzīvotas vietas ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 šādu atbalstu saņemt nevar: “Pēc iedzīvotāju lūguma tiek izstrādāts tehniskais projekts ūdensvada izveidei Vecmokās, jo šajā apkaimē ir sarežģīta situācija ar ūdens ieguvi. Projektam vēl nepieciešami pēdējie saskaņojumi, un tad to varēs iesniegt būvvaldē. Vienlaikus pie bibliotēkas ēkas tiks uzstādītas nelielas attīrīšanas iekārtas notekūdeņu novadīšanai. Konkrētas izmaksas, kamēr projekts nav saskaņots, nav zināmas, bet to paredzēts veikt pašu spēkiem. Projekts tiks finansēts atbilstoši domes saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēts, ka 40% no summas sedz iedzīvotāji, bet 60% – dome. Projekta īstenošana neveicas ļoti ātri, jo problēmas rada saskaņošana ar zemes īpašniekiem. Iedzīvotāji, kuri dzīvo uz vietas un kuriem ūdens ir vajadzīgs, neiebilst, bet tā kā jāšķērso vairāki zemes gabali, kas pieder cilvēkiem, kuriem šis ūdens nav vajadzīgs un kuri nav vietējie iedzīvotāji, saskaņošana aizņem ilgu laiku,” stāstīja A. Siliņš.

