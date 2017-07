Svētku nedēļas nogale Tukumā

Šajā nedēļas nogalē Tukumā visas trīs dienas – no piektdienas līdz svētdienai tiks svinēti pilsētas svētki – «Precību spēles Tukumā». Rožu kolekciju dārzā «Rozītes» svētdien svētku ietvaros notiks pasākums «Satikšanās Ēdenes dārzā», Āža kalnā sestdien būs izdzīvojams, iespējams, grūtākais maratons Latvijā – «Vilkaču maratons», bet Džūkstes pasaku muzejā būs iespēja vērot brīvdabas teātra izrādi «Teikas rašanās».

Jau no seniem laikiem Tukums bijis populārs ar savu lepno Precību tirgu. Visi tam gatavojās un īpaši posās, un tādēļ arī pilsētas svētkus šogad svinēsim kā «Precību spēles Tukumā» – senas tradīcijas jaunās noskaņās! Jau piektdien, 14. jūlijā, notiks gatavošanās svētkiem! Pilsētas centrā – Brīvības laukumā 22.00 būs svētku ieskaņas mirklis «Gaidot precību spēles…» ar Latvijas Nacionālā teātra aktieriem, savukārt Durbes estrādē 20.00 – komponista Zigmāra Liepiņa 65 gadu jubilejai veltīts muzikāli krāsains uzvedums «Vajadzīga soliste» Durbes estrādē.

Sestdien, 15. jūlijā, jau no 10.00 būs lielā izrādīšanās un saskatīšanās kā jau Precību tirgū nākas. Pilsētā būs Kāzu un Mākslinieku iela, skūpstu soliņi un mīlas arkas, koncerti un amatnieku smukumtirdziņš. Svētku gājiens pulksten 19.00 solās būt īpašs – ar lielāka un mazāka gabarīta transporta līdzekļu parādi. Pauzera pļavās 20.00 visus priecēs Moto Freestyle šovs ar galvu reibinošiem akrobātiskiem lēcieniem gaisā ar krosa motocikliem. Lielos vakara koncertus no 20.30 dziedās un spēlēs Fēlikss Ķiģelis un grupa «Astro’n ‘out», bet dejas naktī spēlēs Dj Roberts Lejasmeijers un dziedās GACHO. Visas nakts garumā Tukuma baznīcās skatāmi multimediāli mākslas gaismas objekti «Gaismas, mūzikas un mīlestības apstarojošs pieskāriens».

Svētdienu, 16. jūliju, sāksim ar tradicionālo velobraucienu 10.00 no Katrīnas laukuma. Rožu dārzā Sēmes pagasta «Rozītēs» no 11.00 baudīsim Ēdenes dārza atmosfēru, kur nu jau tradicionāli koncertēs radošā apvienība «Tev tuvumā» ar Aiju Andrejevu, Artūru Skrastiņu un martu Kristiānu Kalniņu, vai Tukuma lidlaukā no 10.30 iepazīsimies ar «Jūrmala Airport» piedāvājumu, bet 12.30 vērosim «BalticBees Jet Team» avio triku paraugdemonstrējumus. No 11.30 te būs sastopams arī Mairis Briedis.

Svētku noslēgums svētdien 18.00 Tukuma luterāņu baznīcā ar Ievas Kerēvicas un draugu koncertu «Par mieru dvēselē».

Pa vidu Tukuma pilsētas svētkiem vēl sestdien, 15. jūlijā, 13.00 Džūkstes pasaku muzejā visi laipni gaidīti uz folkloras kopas «Rāmupe» brīvdabas teātra izrādi «Teikas rašanās».

Izaicinājumu un aktīvās atpūtas cienītāji un viņu atbalstītāji sestdien, 15. jūlijā, no 15.00 rosīsies Āža kalnā, kur norisināsies, iespējams, grūtākais maratons Latvijā – Vilkaču maratons. Dalībniekiem būs jāveic 42 km pa meža takām, 2000+ augstuma metri stāvos un ļoti stāvos pacēlumos, septiņas stundas mežā, pauguros, nostāstiem apvītā vietā sacenšoties ar sevi un laiku. Te nu arī var teikt – būs lielā izrādīšanās! Adrese: Āža kalns, Sēmes pagasts, Tukuma novads.