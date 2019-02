Spītējot atkusnim, makšķernieki pulcējas Tumē

Agrā rīta stundā 9. februārī pie un uz Tumes dīķa pulcējās zemledus makšķerēšanas entuziasti, kuri, neskatoties uz ārā esošo atkusni, bija ieradušies kuplā skaitā. Kopā sacensībās piedalījās 16 dalībnieki no Tukuma, Smārdes, Ozolniekiem, Jelgavas, Dobeles, kā arī, protams, no Tumes. Kā informē pasākuma organizatori, laiks priekš makšķerēšanas, esot bijis izcils. Ledus esot bijis gana drošs, bet aukstums degunā nav kodis.

Pirms Tumes dīķis tika apsēsts no visām pusēm – dalībnieki tika informēti par sacensību norisi un noteikumiem. Kopumā sacensības notika četras stundas, sākot no astoņiem rītā, beidzot dienvidū. Viens no jaunākajiem dalībniekiem – Artis Kjahars – bija atradis jaunu pieeju zemledus makšķerēšanai. Pirms zivis tika notvertas, viņš tās vispirms, pārliecies pār āliņģī, aplūkoja un – šeku reku –, orģinālā pieeja izrādās veiksmīga, jo pa vienai vien kopā izdevās savākt 575 gramus, tādējādi izcīnot godpilno 2. vietu. Jaunajam bļitkotājam tika vaicāts, kādēļ tāda interesanta pieeja, uz ko viņš atbildējis: “Baigi forši var redzēt, kā viņas tur peld…!”

1. vietu ieguva Inguss Ošs no Ozolniekiem, kura loms bija teju trīs reizes lielāks – 1750 grammi, bet trešo lielāko lomu ar 235 gramiem izdevās izcīnīt Tumes pašam lielākajam copes meistaram – fanātiķim Ēvaldam Ērmanim. Īpaša balva tika pasniegta arī makšķerniekam, kuram izdevās izcelt vissmagāko lomu. Šajā reizē tas izdevās vienīgajai dalībniecei sievietei – Svetlanai Cišai no Tukuma.

Tumes pagasta pārvalde parūpējas par pārsteiguma balvu, kura tika pasniegta jaunākajam dalībniekam Artim Kjahjaram . Balvu pasniedza pagasta pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, novēlot visiem sportistiem lielāku veiksmi un jaunus rekordlielus lomus nākošajās sacensībās. Sacensību beigās tika saskaitīta visu iegūto lomu kopsumma, kas beigu beigās izrādījās vienas kārtīgas zivs lielumā–smagumā – vien 3.405kg, kas salīdzinoši ar pagājušajā gadā izvilktiem 7,475 kg un aizpagājušā 10,880 kg tāds nieks vien ir. Organizatori vien noteica, ka šogad veiksme nebija dalībnieku pusē, un izteica cerību, ka nākamajā gadā tiks pārsisti jauni rekordi.

Tūlīt pēc svēršanas un sveikšanas sekoja dalībnieku sarunas, baudot turpat ārā vārīto zupu, kuru bija pacentusies pagatavot Ilze Pētersone.