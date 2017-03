Slampē nestrādā apkures katls

Naktī no svētdienas uz pirmdienu no darba kārtības izgājis Slampes katlumājas apkures katls. Visu pirmdienu apkures Slampē nav. Bojājumu, kas radies starp katlu un priekškurtuvi, kur no ilgstošas lietošanas izbiruši ķieģeļi, mēģinās novērst, taču tam vajadzīgs laiks. Katls ir nokalpojis 23 gadus – uz pusi vairāk nekā solīts, to ierīkojot. Remontu varēs veikt pēc dažām dienām, kad katls būs pilnībā atdzisis, tad arī varēs novērtēt tā stāvokli, bet līdz tam būs jāpietiek ar to siltumu, ko saražos jaunā koģenerācijas stacija. Tā strādā ieregulēšanas režīmā un ar pārtraukumiem, līdz ar to nav īstas skaidrības, vai varēs palaist visus agregātus, tomēr esot cerība, ka siltumu vismaz minimālā apjomā tā varēs nodrošināt.