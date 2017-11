Pašiem savs Helovīns – Spoku stāstu vakars Džūkstē /FOTO/

4. novembrī maskošanās notika Džūkstes pasaku muzejā. Tur spocīgā gaisotnē norisinājās tradicionālais Spoku stāstu vakars.

Jau muzeja priekšā īpašo gaisotni radīja ”spoki”, kas vējā baisi plīvoja. Bet lielās izstāžu zāles tālākajā galā rosījās stāstnieki – folklorists un Spoku stāstu ķēniņš Guntis Pakalns, kā arī stāstnieces – Daina Šmite no Dzērbenes, Aelita Ramane no Pilsrundāles un Pasaku ragana (Ivita Kalnozola-Kalsere) no Sēmes.

Vairāk lasiet laikraksta otrdienas, 7. novembra, numurā ŠEIT!