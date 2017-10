Nedēļas nogales pasākumi Tukumā un apkārtnē

Šajā rudenīgajā nedēļas nogalē aicinām uz dažādiem pasākumiem Tukuma pusē iekštelpās. Būs iespēja apmeklēt gan teātra izrādi, gan izstāžu atklāšanu, piedalīties izzinošā seminārā par ziedu audzēšanu, gan arī baudīt koncertus un apmeklēt deju vakarus.

Ja esi radošs un vēlies padarboties ar krāsām, tad piektdienas, 6. oktobra, vakarā 18.00 atkal esi laipni gaidīts radošajā darbnīcā «Ligzda», kur norisināsies mākslas terapijas nodarbība pieaugušajiem «Spēles ar krāsām». Adrese: Brīvības laukums 13 (2. stāvā), Tukums.

Sestdienas, 7. oktobra, rītā no 10.00 Tukumā notiks Smukuma seminārs – pasākums visiem ziedu mīļotājiem un dārzu cienītājiem. Iedvesmu šim pasākumam, kas šoreiz veltīts sīpolpuķēm, deva tulpju šķirne, kas izveidota speciāli Latvijas simtgadei. Tādēļ kā viena no runātājām seminārā būs SIA «Onava» puķu speciāliste Anita Onkele, kura stāstīs par sīpolpuķu jaunākajām šķirnēm, tai skaitā unikālo Latvijas simtgades tulpi, un tendencēm to stādīšanā, lai pavasarī tās ikvienu priecētu ar krāšņiem ziediem. Semināru ar stāstījumu par gladiolām un īrisiem papildinās selekcionārs Laimonis Zaķis, kura sīpolpuķu dārzs skatāms tepat Tukuma pusē. Smukuma semināra noslēgumā tiks apbalvoti visi tie tukumnieki, kuru veikumu – skaistākos dārzus, krāšņākos ziedu stādījumus, izrotātākos balkonus – apskatīja un vērtēja īpaša žūrija, lai atrastu 2017. gada titula «Tukuma Smukums» īpašniekus. Visus pasākuma apmeklētājus sagaida arī pārsteigums – improvizēta loterija, kuras uzvarētājs balvā iegūs vērtīgu dārza piederumu komplektu. Adrese: Tukuma novada dome (ieeja no stāvlaukuma puses), Talsu iela 4, Tukums.

Rokdarbu cienītājus no 10.00 uz jaunās sezonas atklāšanu aicina Tautas lietišķās mākslas studija «Durbe». Adrese: Tukuma audēju darbnīca, Tidaholmas iela 3, Tukums.

Visas dienas garumā no 9.00 līdz 16.00 Jaunmoku pils aicina apmeklēt Zīmes centru. Ekskursija Zīmes centrā kopā ar Lieni Bedrīti aizvedīs patīkamā atklājumu ceļā pa neparastiem zīmju labirintiem. Pēc šī ceļojuma ikvienam tiks izsniegta Zīmes izdruka ar katra personīgo vai ģimenes zīmi. Dalību vēlams pieteikt iepriekš. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads.

12.00 uz jaunas izstādes atklāšanu aicina arī Tukuma Mākslas muzejs, kur tiks atklāta karikatūru darbu izstāde «Ar vieglu skatu uz dzīvi». Izstāde veltīta karikatūrista Gunāra Bērziņa 90. jubilejai. Adrese: Tukuma Mākslas muzejs, Harmonijas iela 7, Tukums.

Tukuma pilsētas Kultūras nams 17.00 visus teātra mīļotājus aicina uz teātra izrādi «Silvija». Tā ir komēdija par mīlestību un nemīlestību, par to, kā šodienas pragmatisma vilnī saglabāt jūtu pilnību, tuvību ar dabu un dzīves prieku. Lomās: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace Makovska, Ivars Puga un Voldemārs Šoriņš. Laipni aicināti visu vecumu skatītāji! Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums.

Ja vēlaties izlustēties ballē, tad vakarā no 22.00 jādodas uz Slampes Kultūras pili, kur paredzēts rudens deju vakars kopā ar grupu «Tranzīts». Adrese: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads.

Svētdienas, 8. oktobra, vakarpusē 17.00 uz jauku vokālās mūzikas koncertu «Mirkļa pieskāriens» aicina Tukuma kultūras nams. Koncertā piedalās Līga Lebeda (vokāls), Sanita un Elīza Apines (klavieres). Programmā itāļu, franču, latviešu opermūzika un kamermūzika. Ieeja koncertā par ziedojumiem Sātu baznīcas ērģeļu atjaunošanai. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums.

Visi laipni aicināti! Uz Tukumu pēc smukuma!