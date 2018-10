«Ķīšos» nestreiko. «Ķīšos» svin Miķeļdienu

Šodien, 28. septembrī, valsts sociālo aprūpes centru darbinieki bija pieteikuši badastreiku, lai pievērstu valsts un sabiedrības uzmanību aprūpētāju zemajām algām.

Kā noskaidrojām, sazinoties ar Valsts sociālās aprūpes centra «Zemgale» filiāles «Ķīši» vadītāju Baibu Ozolu, šajā centrā darbinieki nestreiko, bet pievienojas kopīgajai prasībai palielināt algas: “Mūsu centrā ir tāda pati situācija, kāda tā ir citos centros, – aprūpētājs saņem 430 eiro uz papīra, kas ir ļoti zems atalgojums, ja ņem vērā to smago darbu, ko šie cilvēki ik dienas paveic. Mūsu centrā ir 90 klientu, no kuriem 50 ir nepieciešama īpaša pieskatīšana, līdz ar to aprūpētāja darbs ir ļoti nozīmīgs, un tas arī būtu atbilstoši jāatalgo. Un tieši tāpēc, ka bez aprūpētājiem mēs nevaram iztikt ne mirkli, mēs arī nevaram streikot, jo – kas tad rūpēsies par mūsu cilvēkiem?”

Vaicāta, kā centrs pavada streika dienu, B. Ozola skaidroja, ka centrā ar dažādiem pasākumiem tiek svinēta Miķeļdiena.