Jaunmoku pilī atklāta Guntas Frīdenbergas fotoizstāde

9. jūlijā jau 10. reizi Jaunmoku pilī notiks Dārza svētki. To ietvaros arī kādas izstādes atklāšana – 12.00 Kolonnu zālē apmeklētāju vērtējumam tiks nodotas Guntas Frīdenbergas fotogrāfijas. Pati autore, kura, visticamāk, vairākumam tukumnieku ir pazīstama kā ārste-ginekoloģe, atklāj, ka darbi ir kā gabaliņš no viņas pašas – sajūtas, kas tvertas ceļojumos, miglainos Latvijas rītos, vasaras ziedu pļavās un rudens krāsās. Protams, ir dabisks satraukums par to, kā to ieraudzīs un varbūt sapratīs citi, sveši cilvēki, tomēr bijis svarīgi padalīties ar saviem iespaidiem, stāsta autore.

Īsi pirms izstādes atklāšanas parunājāmies par to, kas spēj iedvesmot un arī par likteņa pavērsieniem jeb liktenīgām izvēlēm, kas sniedz neatsveramu pieredzi turpmākai dzīvie. Un viss pieredzētais, apgūtais, piedzīvotais veido, to, kā skatāmies uz pasauli un kā pasaules skatās uz mums.

“Droši viens tas viss nāk jau no bērnības, jo mamma strādāja par vecmāti, tādēļ diezgan daudz laika nācās pavadīt dzemdību nodaļā. Nebija jau tā, ka kaut ko redzēju no paša procesa – vairāk dzīvojos pa personāla telpām. Bet jau tajā laikā špricēju švammes pīlītēm… Noteikti nākamais, kas mani pamudināja pievērsties medicīnai – astoņu gadu vecumā piedzīvoju sirds operāciju un divus mēnešus atrados Maskavā slimnīcā…”

