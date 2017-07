Ignorējot aizliegumu, kinopilsētā «Cinevilla» noticis negadījums

9. jūlijā kinopilsētā «Cinevilla» Slampes pagastā noticis negadījums, kurā cietuši 3 cilvēki – 79 gadus veca sieviete, kurai konstatēta muguras un krūšu kurvja trauma, 74 gadus veca sieviete ar abu kāju lūzumiem un muguras traumu, bet 26 gadus vecai sievietei – kājas trauma. Negadījums noticis, salūztot dekorācijām. Kinopilsētas menedžeris Mareks Dambis apgalvo, ka 12 darba gadu laikā ko tādu – ka apmeklētāji, ignorējot aizliegumu rāpties dekorācijās, gūst traumas – piedzīvojis pirmoreiz.

Pēc negadījuma un policijas apskates secināts, ka norobežojošā lenta notikuma vietā ir bijusi, bet pārrauta. Nav zināms, kurā brīdī tas ticis izdarīts un kas to izdarījis. Augstums, no kura cietušās kritušas, bijis no 2 līdz 3 m.