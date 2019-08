Dzirciemā aizvadītas vērienīgas enduro sacensības

Pēc deviņpadsmit gadu ilgas pauzes 3. un 4. augustā Dzirciemā tika noorganizētas vērienīgas «Rocketbiker enduro» sacensības, kas spēja vienviet pulcēt septiņdesmit enduro braucējus. Sacensības bija iespēja startēt trīs dažādas sacensībās – «Addinol» prologs un «Super Enduro» bija vērojamas sestdien, bet svētdienā uzticīgākajiem skatītājiem bija iespēja vērot vēl Latvijā nebijušas sacensības, kur 20 kilometru garumā braucēji tika mocīti «Mapon» hard loop jeb ekstrēmajā enduro.

Šo sacensību trasē dalībniekiem nācās gan pārvarēt it kā nepārvaramus šķēršļus un vilkt vai stumt moci teju 90° leņķī izvītā takā, līdz ar to bieži braucēji atradās blakus motociklam, to stumjot, ne braucot. Kaut gan, kā pirms sacensībām apgalvoja organizators Lauris, galvenais, lai vismaz kādam no dalībniekiem izdodas finišēt (Lauris prognozēja, kas tas varētu izdoties par četriem braucējiem), tomēr tas izdevās krietnam pulciņam motosportistu. Kopumā finišēja 26 no 70 sacensību dalībnieki. 1. vietu ar rezultātu 2.08.10,97 izcīnīja Andris Grīnfelds no «CEC I.S. Racing»; 2. – Edgars Siliņš ar 2.14.47,04 no «Motosports RT», bet 3. – Aivars Kukoja ar – 2.20.47,04 «Motosports RT». Jāpiemin arī tos, kas varbūt neuzrādīja izcilu rezultātu, bet tomēr nepadevās, jo, piemēram 25. un 26. vietā palika Andris Kalniņš no «Motosports RT» un Agris Biezais no «ap Pasauli», kuri trasē pavadīja piecas stundas un tik un tā to pieveica, neskatoties uz to, ka no pirmo vietu ieguvējiem atpalika pat par veselām trim stundām.

Dienu pēc sacensībām sazinājāmies arī ar pašu organizatoru Lauri Liepiņu. “Kopumā ar pasākumu esmu ļoti apmierināts un vislielākais prieks par tiešām par labajām atsauksmēm gan no dalībniekiem, gan skatītājiem. Uzskatu, ka manis nospraustais mērķis tika sasniegts un trase tiešām bija ļoti interesanta visiem pasākuma apmeklētājiem. Ceru, ka rezonanse par pasākumu būs liela, līdz ar to jāsāk domāt par nākamā gada sacensībām, jo, domāju, ka dalībnieku būs vēl vairāk un vajadzēs izdomāt vēl interesantāku trasi. Kopumā esmu tiešām apmierināts un gribu pateikt lielu paldies visai manai komandai: Jānim Eisakam, Ivo Šteinbergam un citiem, kā arī atbalstītājiem, bet vislielākais paldies visiem Dzirciema iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem par atsaucību, jo līdz šīm nav dzirdēta neviena negatīva atsauksme un, cerams, tas tā arī paliks,” rezumē L. Leipiņš.