Cik Tukumam izmaksāja Dziesmu un deju svētki?

Kopš Dziesmu un deju svētkiem pagājis teju mēnesis, un gandrīz visi izdevumi, par kuriem runājām ar Tukuma novada domes kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Dace Liepiņu-Zusāni un metodiķi Daci Ernšteini, saskaitīti.

– Cik daudz naudas bija svētku budžetā?

– Sākotnējais svētku budžets, ieskaitot valsts un novadu līdzfinansējumu, bija 151 000 eiro. No tā valsts daļa bija plānota 77 000 eiro, taču, tā kā dalībnieku skaits bija mazāks, nekā iepriekš plānots, no valsts tika saņemts 41 000 eiro un ap 10 000 eiro no citiem novadiem. Tukuma novads savā budžetā bija plānojis ap 75 000 eiro, bet šobrīd domājam, ka tie varētu būt ap 65 000 eiro un ka kopējās svētku izmaksas varētu būt ap 120 000 eiro. Mūsu – Tukuma novada – daļa ir lielāka gan dalībnieku skaita dēļ, gan arī tāpēc, ka uzņēmāmies arī tehnisko nodrošinājumu, piemēram, dušu moduļa nomu svētku laikā.

– Kas izmaksāja visvairāk?

– Noteikti – transports. Piemēram, Tukuma novadam vien tas izmaksāja ap 45 000 eiro, vēl arī atalgojums kopā četriem novadiem – pašvaldības policistiem, mediķiem, organizatoriem – tie bija 15 000 eiro ar visiem nodokļiem.

– Pašvaldības policistiem taču jau tika rēķināts atalgojums par ikdienas darbu, vai maksājāt vēl papildus?

– Tiem, kas bija norīkoti darbā tikai šajā skolās, protams, par to maksājām, bet citiem maksājām par virsstundām, jo viņi nostrādāja maiņu Tukumā un tad brauca strādāt uz Rīgu. Slodze viņiem bija ļoti liela, jo prasības bija augstas un arī atbildība liela.

– Jūs maksājāt arī skolām?

– Par dalībnieku uzturēšanos trijās skolās tika samaksāts ap 11 000 eiro, bet lielāko daļu no šīs summas sedza valsts – par to laiku, kad bija kāda norise svētku ietvaros. Savukārt mēs piemaksājam par to dalībnieku uzturēšanās laiku, kad nebija norises, piemēram, no gājiena līdz pirmajai norises dienai vai arī dejotājiem pēc deju noslēguma koncerta līdz Mežaparka noslēguma koncertam. Tas pats attiecās arī uz ēdināšanu – pašvaldība maksāja par ēdināšanu kolektīviem arī tad, kad nebija norises. Viens mīnuss gan bija – ne vienmēr cilvēki laikus brīdināja, ka nepaliks pa nakti un neēdīs skolā, tāpēc valsts vai pašvaldība par to lieki samaksāja. Ir atšķirība, vai uz vietas dzīvo 26 vai 16 cilvēku, ja dienā ēdināšana vien izmaksāja 8 eiro vienam cilvēku. Un vēl viens secinājums – aptuveni 600 eiro iztērējām higiēnas līdzekļiem, jo tualetes papīra lielie ruļļi no kabīnēm pazuda vienā acumirklī… Tas tāds it kā sadzīvisks, bet dārgs sīkums.

– Bet kopīgais secinājums?

– Svētki ir laimīgi galā – bez lielām problēmām. Un paldies visiem, kas strādāja, lai viss notiku īstajā laikā un vietā, un lai dalībnieki justos labi un ērti!