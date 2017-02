Andra Misas 65. gadadienas piemiņas kauss pulcē pulku novusistu

5. februārī Irlavas sporta namā notika jau otrā Andra Misas piemiņas kausa izcīņa novusā. Šogad tā norisinājās tieši Andra 65. dzimšanas dienā, kam par godu sabrauca rekordliels dalībnieku skaits – 31, pārstāvot 12 pagastus un novadus. Novusisti bija mērojuši ceļu no Jelgavas, Kandavas, Tukuma, Jaunpils, Irlavas, Dobeles, Tērvetes, Cēres, Slampes, Engures, Plieņciema un Zebrenes.

Kā «Turnīra jaunākais dalībnieks» balvu saņēma tukumniece Laura Baumane; «Vecākais dalībnieks» – dobelnieks Ilgvars Pētersons,«Noslēdzošais dalībnieks» – kandavnieks Ilmārs Pelīte; «Labākais “sauso” spēļu meistars»: 1. – Sandis Rimovičs no Kandavas (4 spēlēs pretinieks atstāts “sausā”), 2. – Ainars Gilberts no Slampes (3), 3. – Matīss Gricmanis no Kandavas (2), kurš arī izcīnīja turnīra galveno balvu. Viņam sekoja S. Rimovičs (2. vieta) un Jānis Pērkons no Jelgavas (3. vieta).

