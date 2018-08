Pasākumi Engures, Tukuma un Kandavas novadā nedēļas nogalē

Bet vēl pirms tam piektdienas, 17. augusta pēcpusdienā – pulksten 17.00 visi mākslas cienītāji aicināti uz Edgara Vērpes personālizstādes atklāšanu mākslas galerijā “Durvis”. Tajā būs apskatāmi pēdējos piecos gados tapuši darbi – gleznas un skulptūras, kā arī vēl līdz šim neizstādīti darbi.

Mūzikas cienītāji, piektdien, 17. augusta vakarā aicināti uz Kandavu, kur pulksten 19.00 Kandavas pilskalnā uzstāsies Artas Jēkabsones kvintets ar koncertu “Light”. Arta ir latviešu džeza vokāliste, komponiste un aranžētāja, kuras mūzikas albumā “Light” atspoguļots divu gadu pārdomu un iedvesmas laiks, kurš ir iemūžināts kopā ar jauniem un daudzsološiem Ņujorkas mūziķiem. Koncertā piedalās: Arta Jēkabsone – balss, Teo Walentiny – klavieres, Lucas Kadish – ģitāra, Nick Dunston – bass, Connor Parks – bungas un Rūdolfs Dankfelds – bungas.

Šlokenbekas muiža sestdien, 18.augustā, savus vārtus muižas svētkos “Visi gaņģi vaļā” viesiem vērs jau sākot no pulksten 9.00 ar “Veselības gaņģi”, kad sāksies taku skrējiena “Stirnu buks” dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana. Pirmais starts distances “Susurs” dalībniekiem tiks dots pulksten 11.00 un ik pa laika posmam līdz pulksten 12.00 startēs arī pārējo distanču dalībnieki. Savukārt no pulksten 15.00 sāksies sacensību uzvarētāju apbalvošana.

Šlokenbekas muižas svētku ietvaros visi citi gaņģi tiks vērti no pulksten 13.00. “Prieka gaņģī” būs skatāms brīvdabas mūzikls “Ceļojums apkārt zemeslodei”. “Radošajā gaņģī” darbosies “7 balles” mobilā koku meistardarbnīca, sakausējamo mozaīku meistardarbnīca, būs iespēja izgatavot savu neatkārtojamo nozīmīti, bet no pulksten 15.00 līdz 18.00 darbosies zinātniskā laboratorija bērniem. “Sajūtu gaņģī” būs iespēja uzgleznot sev hennas tetovējumu, bet no pulksten 12.00 līdz 15.00 piedalīties putu ballītē un izvizināties ar zirgu.

Darbosies arī “Labumu gaņģis”, kur tiks piedāvāti atspirdzinoši dzērieni, gardi ēdieni, darbosies tirdziņš, un būs iespēja piedalīties meistarklasē un mieloties ar Skrīveru saldējumu. Pulksten 15.45 visi aicināti uz Umurkumuru, bet vakarā – pulksten 18.30 izbaudīt grupas “Colt” koncertu.