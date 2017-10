Zantes amatierteātrim – pilngadība /FOTO/

Zantes amatierteātris pagājušā nedēļas nogalē svinēja 18. dzimšanas dienu un pēc sešu gadu pārtraukuma atkal pie sevis rīkoja «Ražas balli» kolēģiem no citiem pagastiem. Viesi tika sagaidīti pie kultūras nama durvīm, kur tika cienāti ar uzmundrinošiem veselības kokteiļiem, bet pasākums tika atklāts ar nelielu atskatu kolektīva vēsturē. Pirms sasniegta pilngadība jeb 18 gadi, amatierteātris strādājis ar četriem režisoriem, no kuriem pēdējā – šī brīža vadītāja Antra Grundmane – sevi vairāk sauc par “kopas saturētāju“, kas tikai uzņēmusies režisores pienākumus. Arī aktieru sastāvs gadu laikā, protams, vairākkārt mainījies, kaut, piemēram, četras no šīs brīža aktrisēm – Liesma Upmane, Daiga Poška, Anna Jurkova, kā arī Antra Grundmane, kura ir kā “spēlējošais treneris” kolektīvā, amatierteātrī darbojas kopš pašiem, pašiem pirmsākumiem jeb 1999. gada.

Vairāk lasiet laikraksta otrdienas, 17. oktobra, numurā ŠEIT!