Zantenieki satraucas par ceļiem, komunālajiem jautājumiem, atkritumiem un parādniekiem

Pagājušā nedēļā uz iedzīvotāju sapulci kopā tika sasaukti zantenieki. Sanākušo rindas gan bija salīdzinoši retas un jautājumi novada domes, uzņēmumu pārstāvjiem mijās ar komentāriem par dzīvi kopumā, nu, piemēram, par to, ka reizēm iedzīvotāji pagastā jūtoties kā no dzīves atgriezti… Ar to cieši saistīts jautājums – Zantes ceļi, bet neizpalika arī diskusijas par komunāliem jautājumiem, to skaitā, par atkritumiem un parādniekiem.

Sapulces ievadā, tāpat kā iepriekš Kandavā, par budžetu un aktuāliem darbiem vispirms atskaitījās novada domes priekšsēdētāja Inga Priede. Šajā gadā beidzot ķersies klāt grants ceļa posma «Dumpji-Miezāji» pārbūvei, kam kopumā plānots tērēt 275 011,22 eiro, bet lauvas tiesa atkal būs ES finansējums (ap 256 000). Zantes-Zemītes ceļu, par ko pagasta iedzīvotāji un citi autovadītāji sūdzas ik gadu, vismaz tuvāko divu gadu laikā kā ievērojami uzlabot nav plānots. Savukārt, atbildot uz jautājumiem arī par citiem brīžiem neizbraucamiem ceļa posmiem, Ivars Marašinskis (SIA «Kandavas ceļi») aicināja arī pašiem, jo īpaši lauksaimniekiem padomāt, kad un kā braukt ar smago tehniku. Ja ceļš ir slapjš, tas tiek ievērojami sabojāts. Tajā pašā laikā viņš piekrita, ka naudas ceļiem ir daudz mazāk, nekā vajadzību, un aicināja ziņot, ja tiešām ir situācija, ka koplietošanas ceļš vairs nav izbraucams.

