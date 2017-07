Šogad Abavu netīrīs un arī laivu piestātnes nebūs

Jautā lasītājs: – Lasīju, ka Tukumā tīra Sloceni un arī laukos vairākas citas upes. Bet kā tad ar Abavu?! Sen taču bija solīts, ka tīrīs upi, pat ka izveidos laivu piestātni, taču vasara jau pāri pusei, un nekas nenotiek!

Redakcija: Pēc tam, kad dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros upe pērn tika apsekota – uzskaitīti biotopi un sastādīts ieteikumu saraksts to aizsardzībai, biedrība «Abavas ielejas attīstības centrs» sagatavoja projektu pieteikumu Vides aizsardzības fondam, lai pretendētu uz atbalstu Abavas tīrīšanai vietās, kur konstatēts viskuplākais aizaugumus. Savu akceptu jeb solījumu projektu līdzfinansēt solīja arī Kandavas novada dome, kas par to lēma jau domes sēdē martā. Tomēr, iespējams, sīvās konkurences dēļ, fonds šo projektu neatbalstīja, un līdz ar to šajā sezonā, visticamāk, nekāda upes tīrīšana vairs nenotiks. Tas arī nav tik vienkārši, jo, kā skaidro biedrības vadītāja Iveta Piese, līdzīgi kā ar koku ciršanu, arī šie darbi ir jāsaskaņo ar Vides pārvaldi, un ir noteikti konkrēti periodi, kad tos var veikt, piemēram, jūlijā. Bet, kā uzskata biedrības vadītāja, ja būs citas iespējas, varbūt kādā citā formā, atkal ieceri par Abavas tīrīšanu varētu aktualizēt un iesniegt kādā no projektu konkursiem.

Vairāk lasiet laikraksta piektdienas, 28. jūlija, numurā ŠEIT!