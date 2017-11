Saeima klātienē iepazīstas ar Kandavas intnernātvidusskolu

Otrdien, 31. oktobrī, Kandavas internātskolā viesojās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, lai kārtējo reizi runātu par to, kas notiks ar mācību iestādi pēc apmēram gada un kurš – valsts vai pašvaldība – segs tās uzturēšanas izdevumus. Šobrīd tiek lēsts, ka tie sasniedz aptuveni 700 000 eiro gadā.

Jau esam vēstījuši par Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri veikt reformas un atteikties no internātskolām vai, pareizāk, – to finansēšanas no valsts budžeta. Šobrīd gan ir noteikts kārtējais pārejas periods – līdz nākamajam mācību gadam finanšu plūsma vēl turpināsies, bet ar atrunu, ka tiek maksāts tikai par to bērnu izglītošanu, kas atbilst noteiktiem sociālajiem parametriem – ir no trūcīgā ģimenē, palikuši bez vecākiem jeb apgādniekiem, kā arī citos līdzīgos gadījumos.

