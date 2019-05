Māksla atkal ienāk Kandavā

9. maijā mākslas mīļotājiem bija liela diena, jo pēc aptuveni piecu gadu pārtraukuma Kandavā atkal notika Mākslas diena. Arī mākslas galerijas vadītāja Ilzīte Grīnberga uzsvēra, ka šis pilsētai ir liels notikums. Šāda diena visā Latvijā esot jau sena tradīcija. Sanākušie mākslinieki zināja teikt, ka pirmā Mākslas diena Latvijā Jāņa sētā, Rīgā, notikusi nu jau tik tālajā 1977. gadā . Tas iedvesmojis arī kandavniekus rīkot savas mākslas dienas, kas bijušas lielas izstādes un pilsētā izvietotas instalācijas.

Arī šoreiz Mākslas diena bija pilna pārsteigumu. Tās ietvaros mākslas galerijā «Vējspārns» notika mākslas mīļotāju kopā sanākšana Jāņa Jēkabsona gleznu izstādes «Klusums» noslēguma dienā. Pasākuma laikā tika paziņoti arī pārsteiguma balvu ieguvēji dažādās nominācijās par zīmējumiem, kuru autori piedalījās konkursā «Skaistākā vieta manā pilsētā, pagastā». Konkurss ticis izsludināts pirms mēneša visās Kandavas novada skolās. Skolēniem zīmējumos bija jāparāda savas dzimtās puses skaistākās vietas. Kopumā saņemti simts interesenti un oriģināli zīmējumi. Un, lūk, arī rezultāti: Atzinības rakstus no Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas ieguva: Dārta Indriksone – par veiksmīgu jūras dzīves vērojumu, Rūmenis Reiss – par flomastera tehnikas radošu pielietojumu, Sanija Meiere – par Zīļuka veiksmīgu attēlojumu Abavas malā, Ksenija Fursa – par izbraukumu dabā – interesantu stāstu zīmējumā, Paula Estere Ķieģele – par zīmējumu «Mans nams – mana pils», Elizabete Baiba Tīzenkopfa – par visrūpīgāk izstrādāto grafisko darbu, Ance Kārņupa – par oriģinālu kompozīciju skatījumā no augšas, Paula Lietiņa – par radošu tehniku apvienojumu promenādes attēlojumā, Līva Skrebele – par veiksmīgu Kandavas novada simbola attēlojumu, Rūdolfs Kabelis – par interesanto ideju «Mājiņa kokā», Dita Untāle – par skaistāko tikšanās vietas attēlojumu, Gustavs Dižbite – par veiksmīgu kompozīciju un drošu flomastera tehnikas pielietojumu, Estere Zvagule – par zīmējumu «Ceļš uz mājām», Keitija Kadiķe – par dekoratīvāko kompozīciju, Augusts Baltcepurs – par asprātīgu kompozīciju. Bet Maria Mārīte Hesa par mūsdienīgu bruņinieku pils attēlojumu ieguva mākslinieka Toma Šlisera simpātijas balvu, tāpat kā Evelīna Maksimova (no Zemītes pamatskolas) par zīmējumu «Krāsainākās dzirnavas Latvijā». Vēl no Zemītes pamatskolas Atzinības rakstus ieguva: Gustavs Lācis – par pavasarīgas noskaņas attēlojumu, un Līva Nagle – par darbu «Mana skola». No Vānes pamatskolas Atzinību guva Dmitrijs Gavrilovs – par veiksmīgu ainavas attēlojumu, Milana Milča – no Kandavas internātvidusskolas par interesanto darbu un drosmi gleznot naktī, kā arī Sandija Oga no Cēres pamatskolas – par kompozicionālo risinājumu.