Kandavas komunālajā saimniecībā gads noslēdzies ar 87 000 eiro zaudējumu

Viens no būtiskākajiem janvāra Kandavas novada domes sēdes jautājumiem bija komunālā dienesta atskaite par pērnā gada rezultātiem un nākotnes iecerēm. Savelkot kopā esošās finansu situācijas rādītājus, un, jo īpaši, ņemot vērā uzņēmuma saistības, šobrīd, strādāt var, bet ne domāt pat attīstību. Vismaz ne tuvākajā perspektīvā. Proti, gads noslēdzies ar zaudējumiem 86 735 eiro apmērā, kas ir par 51 000 € vairāk nekā pirms gada. Viena no ievērojamākajām pozīcijām, kas veido zaudējumus, ir tā, ka ūdens saražošana izmaksā vairāk, nekā par to tiek samaksāts – Kandavā nav reālai situācijai atbilstoša tarifa. Gada griezumā pieaugušas arī uzņēmuma saistības, un tās sasniegušas aptuveni 6,39 miljonu eiro apmēru.

